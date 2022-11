MAAE nezaznamenala pokrok v rokovaniach s Iránom

Viedeň 10. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok uviedla, že nezaznamenala žiadny pokrok v rokovaniach s Teheránom o objasnení otázok v súvislosti s jadrovým materiálom, ktorý sa v Iráne predtým našiel v troch lokalitách. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Generálneho riaditeľa (MAAE Rafaela Grossiho) vážne znepokojuje, že stále nedošlo k žiadnemu pokroku v objasňovaní a riešení zostávajúcich bezpečnostných otázok," píše sa vo vyhlásení MAAE, do ktorého nahliadla agentúra AFP.



Orgán jadrového dozoru OSN zároveň oznámil, že jeho vedúci predstavitelia do konca novembra absolvujú technickú návštevu Teheránu. Agentúra od tohto stretnutia očakáva, že od "Iránu začne dostávať technicky dôveryhodné vysvetlenia k týmto otázkam, vrátane prístupu k miestam a materiálu, ako aj odberu vzoriek podľa potreby", uviedla MAAE vo vyhlásení.



Grossi tvrdí, že "tieto problémy... je potrebné vyriešiť, aby sa agentúra mohla zaručiť, že iránsky jadrový program je výlučne mierový".



MAAE už dlhší čas žiada Teherán o spoluprácu pri zodpovedaní otázok v súvislosti s jadrovým materiálom, ktorý sa predtým našiel v troch iránskych lokalitách – v Maríváne, vo Varámine a Turkúzábáde.



V ďalšom dokumente MAAE, do ktorého AFP nahliadla, sa píše, že iránske zásoby obohateného uránu boli k 22. októbru na úrovni 3673,7 kilogramu. Oproti poslednej štvrťročnej správe ide o pokles o 267,2 kilogramu.



Teherán obohacuje urán výrazne nad limity stanovené v prelomovej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015, od ktorej však v roku 2018 odstúpili Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



Irán podpísal pôvodnú dohodu okrem Spojených štátov aj s Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou. Diplomati z týchto krajín sa už niekoľko mesiacov snažia o obnovenie jadrovej dohody.