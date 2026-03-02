< sekcia Zahraničie
MAAE: Nie sú náznaky, že by útoky v Iráne zasiahli jadrové zariadenia
Situáciu na Blízkom východe označil Grossi za veľmi znepokojujúcu a vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ po izraelsko-amerických útokoch na Irán a jeho odvetných úderoch.
Autor TASR
Viedeň/Teherán 2. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) doposiaľ nezaznamenala žiadne náznaky, že by izraelské a americké útoky na Irán poškodili alebo zasiahli nejaké jadrové zariadenia. V pondelok to na mimoriadnej schôdzi Rady guvernérov MAAE vo Viedni uviedol generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi. Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí však tvrdí, že úder zasiahol jadrové zariadenie Natanz, píše TASR na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Snahy o kontaktovanie iránskych jadrových regulačných úradov... pokračujú, zatiaľ však bez odozvy. Dúfame, že tento nevyhnutný komunikačný kanál bude čo najskôr obnovený,“ poznamenal Grossi. Doplnil, že v krajinách susediacich s Iránom nezaznamenali žiadne zvýšené úrovne radiácie nad limity.
Situáciu na Blízkom východe označil Grossi za veľmi znepokojujúcu a vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ po izraelsko-amerických útokoch na Irán a jeho odvetných úderoch. „Opätovne vyzývam všetky strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii,“ povedal šéf MAAE.
