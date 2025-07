MAAE: Obnovila sa dodávka elektriny do Záporožskej jadrovej elektrárne

Viedeň 5. júla (TASR) - Dodávka elektriny do Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny bola po výpadku znovu obnovená, uviedla v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výpadok trval približne tri a pol hodiny a generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi na platforme X skonštatoval, že „jadrová bezpečnosť na Ukrajine zostáva naďalej mimoriadne neistá“. Podľa agentúry išlo o deviaty výpadok od začiatku vojny na Ukrajine, no prvý od konca roka 2023.



Elektráreň pri meste Enerhodar na brehu rieky Dneper v Záporožskej oblasti je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Jej všetkých šesť reaktorov je odstavených, no chladiace systémy potrebujú stabilné dodávky elektriny, aby nedošlo k porušeniu bezpečnostných noriem.



Ukrajina najnovší výpadok pripísala ruskému ostreľovaniu. Záporožská jadrová elektráreň je od spustenia invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, z ktorých sa obe krajiny vzájomne obviňujú. Ruské sily ju obsadili začiatkom marca 2022. Od septembra toho roka má v elektrárni stálu prítomnosť MAAE ako dozorná agentúra OSN, s cieľom monitorovať jej stav a bezpečnosť.