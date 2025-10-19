< sekcia Zahraničie
MAAE: Obohatený iránsky urán sa väčšinou nachádza na známych miestach
Informácie, ktoré má inštitúcia, podľa Grossiho naznačujú, že materiál sa vo veľkej miere nachádza v jadrových zariadeniach v Isfaháne a Fordú, a do určitej miery v Natanze.
Autor TASR
Viedeň 19. októbra (TASR) - Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) neveria, že Irán ukrýva veľké množstvo vysoko obohateného uránu na rôznych miestach, povedal pre nedeľňajšie vydanie švajčiarskeho denníka Neue Zürcher Zeitung generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Informácie, ktoré má inštitúcia so sídlom vo Viedni k dispozícii, podľa Grossiho naznačujú, že materiál sa vo veľkej miere nachádza v známych jadrových zariadeniach v Isfaháne a Fordú, a do určitej miery v Natanze. Grossi však pripúšťa, že malé množstvo mohlo byť odvezené aj inde.
Irán vlastní viac ako 400 kilogramov vysoko obohateného uránu, uvádza tlačová agentúra DPA. Grossi poznamenal, že jadrové zariadenia v Isfaháne, Fordú a Natanze boli v júni vážne poškodené útokmi Izraela a Spojených štátov.
Inšpektori MAAE budú mať prístup na tieto lokality len vtedy, „ak to Irán bude považovať za národný záujem“, vyhlásil Grossi.
Urán by stačil na výrobu niekoľkých jadrových zbraní, ak by bol obohatený na vyššiu úroveň čistoty. Teherán popiera, že sa snaží vyrobiť jadrovú zbraň, ale obavy z jej možného vlastníctva Iránom „neboli úplne rozptýlené“, tvrdí Grossi.
Argentínsky diplomat opäť podporil mierové riešenie problému. „Ak by sme zasadli za jeden stôl, predišli by sme nebezpečenstvu ďalšej vlny bombardovania a útokov,“ vyhlásil. Ako povzbudivé označil to, že americký prezident Donald Trump nedávno hovoril o možnosti diplomatického riešenia situácie.
Teherán odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015, na základe ktorej sa zaviazal obmedziť svoj jadrový program, po tom, ako Trump počas svojho prvého funkčného obdobia stiahol Spojené štáty z tohto prelomového dokumentu.
Irán následne obnovil obohacovanie uránu. To viedlo Francúzsko, Nemecko a Britániu k tomu, že na konci septembra iniciovali opätovné zavedenie sankcií OSN voči Iránu.
