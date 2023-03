MAAE oznámila, že v Líbyi sa stratilo asi 2,5 ton uránu

Viedeň 16. marca (TASR) - Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zistili, že z líbyjskej lokality, ktorá nie je pod kontrolou vlády, zmizlo približne 2,5 tony prírodného uránu. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení MAAE určenom pre členské štáty, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters.



Toto zistenie je výsledkom inšpekcie pôvodne naplánovanej na minulý rok, ktorá však "musela byť odložená kvôli bezpečnostnej situácii v regióne". Táto previerka sa napokon uskutočnila v utorok, vyplýva z vyjadrenia generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho.



Inšpektori MAAE počas svojej misie v Líbyi zistili, že desať sudov obsahujúcich približne 2,5 tony prírodného uránu vo forme koncentrátu uránovej rudy, ktoré Líbya predtým deklarovala ako uskladnené na danom mieste, sa tam nenachádza, uvádza sa v jednostránkovom vyhlásení, z ktorého prostredníctvom Reuters cituje aj agentúra TASR.



MAAE v texte avizuje, že bude vykonávať "ďalšie činnosti" s cieľom zistiť okolnosti presunu uránu z daného miesta, ktoré agentúra OSN pre jadrový dozor nešpecifikovala.



MAAE chce zistiť aj to, kde sa urán nachádza teraz, dodáva sa vo vyhlásení.



Ako v ňom MAAE upozorňuje, samotný fakt, že nie je známe miesto, kde sa jadrový materiál momentálne nachádza, môže predstavovať rádiologické riziko a ohrozenie jadrovej bezpečnosti.



Líbya sa v roku 2003 - ešte za vedenia Muammara Kaddáfího - vzdala svojho programu vývoja jadrových zbraní, v rámci ktorého získala centrifúgy vhodné na obohacovanie uránu, ako aj "návod" na zostrojenie jadrovej bomby, hoci v jeho realizácii dosiahla len malý pokrok.



Od roku 2011, keď povstanie podporované alianciou NATO Kaddáfího zvrhlo , je v Líbyi veľmi nestabilná situácia. Od roku 2014 o moc súperia frakcie ovládajúce východ, resp. západ krajiny. Ich posledný veľký ozbrojený konflikt sa skončil v roku 2020.



Líbyjská dočasná vláda, ktorá bola ustanovená začiatkom roka 2021 na základe mierového plánu podporovaného OSN, mala pôsobiť len do volieb naplánovaných na december toho istého roka. Tieto voľby sa však doteraz neuskutočnili, preto je teraz sporná aj legitimita vlády.