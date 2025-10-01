< sekcia Zahraničie
MAAE: Pokiaľ fungujú generátory, v Záporožskej elektrárni nič nehrozí
Autor TASR
Viedeň 1. októbra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo svojom stredajšom stanovisku uviedla, že v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory. Elektráreň je už týždeň odpojená od elektrickej siete. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnych sieťach upozornil na kritickú situáciu v elektrárni. Podľa jeho slov je v dôsledku ostreľovania ruskou armádou odpojená od elektrickej siete.
Obslužný personál sa preto spolieha na núdzové naftové generátory. Podľa MAAE je ich aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.
„Z hľadiska jadrovej bezpečnosti je to zjavne neudržateľná situácia. Jadrová havária by nebola prospešná pre žiadnu zo strán,“ uviedla MAAE vo vyhlásení.
Ruskom dosadený manažment elektrárne uviedol, že disponuje personálom a náhradnými dielmi potrebnými na opravu poškodeného vedenia, ale doteraz v tom bránili pokračujúce vojenské aktivity v oblasti.
MAAE pripomína, že reaktory elektrárne sú už viac ako tri roky odstavené. Odvtedy sa v nich postupne ochladzuje jadrové palivo a znížilo sa množstvo rádioaktívnych materiálov. V prípade havárie by preto situácia nebola tak vážna ako za bežnej prevádzky. Napriek tomu by v prípade úplného výpadku elektrickej energie mohlo dôjsť k roztaveniu jadrového paliva, ak by sa dodávka elektriny včas neobnovila.
