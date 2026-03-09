< sekcia Zahraničie
MAAE: Polovica iránskeho obohateného uránu sa nachádza v Isfaháne
MAAE predpokladá, že pred prvým útokom Izraela a Spojených štátov na Irán minulý rok mal Teherán k dispozícii 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent.
Autor TASR
Paríž 9. marca (TASR) - Takmer polovica iránskeho uránu obohateného na 60 percent je podľa riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho uskladnená v podzemnom komplexe v meste Isfahán. Ide o jediné iránske zariadenie, ktoré americké a izraelské útoky z júna minulého roka významne nepoškodili. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
MAAE predpokladá, že pred prvým útokom Izraela a Spojených štátov na Irán minulý rok mal Teherán k dispozícii 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent. Od tejto úrovne je potrebný len krátky technický krok na obohatenie uránu na 90 percent, ktorý je v tejto podobe použiteľný na zbrojné účely. Na výrobu jednej jadrovej zbrane je podľa MAAE potrebných asi 42 kilogramov uránu obohateného na 90 percent.
„Domnievame sa, že v Isfaháne bolo až do našej poslednej inšpekcie niečo málo cez 200 kilogramov, možno o niečo viac, 60-percentného uránu,“ povedal novinárom v Paríži Grossi. Zásoby sa podľa neho nachádzali prevažne v Isfaháne, časť uránu uložená inde mohla byť zničená. „Všeobecne sa predpokladá, že materiál je stále tam. Nevideli sme žiadny pohyb, ktorý by naznačoval, že mohol byť premiestnený,“ povedal šéf MAAE.
Irán od júnových útokov neinformoval MAAE o stave ani o mieste uloženia svojho obohateného uránu a neumožnil inšpektorom návrat do zbombardovaných zariadení.
Reuters pripomína, že iránsky jadrový program je jedným z hlavných dôvodov, ktorými Izrael a USA podmieňujú svoje útoky s argumentom, že Teherán je príliš blízko k zostrojeniu jadrovej bomby. Americký prezident Donald Trump pritom po júnových útokoch oznámil zničenie iránskeho jadrového programu.
MAAE uviedla, že v súčasnosti nemá žiadne dôveryhodné informácie o koordinovanom programe vývoja jadrových zbraní v Iráne. Všetky tri iránske závody na obohacovanie uránu – dva v Natanz a jeden vo Fordó – boli v júni zničené alebo vážne poškodené.
