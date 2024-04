MAAE: Poľský jadrový program napreduje smerom k výstavbe elektrární

Varšava 27. marca (TASR) - Poľsko dosahuje pokrok pri rozvíjaní potrebnej infraštruktúry pre bezpečný a udržateľný program jadrovej energie. Oznámila to v piatok (26. 4.) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Tím expertov MAAE vo štvrtok (25. 4.) ukončil jedenásťdňovú misiu v Poľsku, ktorej cieľom bolo preskúmať vývoj infraštruktúry pre národný jadrový program. Ten schválil poľský vládny kabinet už v januári 2014. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke MAAE sa druhá fáza integrovaného preskúmania jadrovej infraštruktúry uskutočnila od 15. do 25. apríla na pozvanie poľskej vlády.



"Poľský jadrový program sa začal s jasnými cieľmi a štruktúrovane napreduje smerom k fáze výstavby," uviedol Mehmet Ceyhan, vedúci tímu MAAE. "V každej z kľúčových organizácií sme pozorovali silné a odhodlané tímy, ktoré pomôžu dosiahnuť vládne ciele," dodal.



Prvá poľská jadrová elektráreň má stáť v lokalite Lubiatowo-Kopalino na pobreží Baltského mora. Pozostávať by mala z troch blokov využívajúcich reaktory AP1000 navrhnuté spoločnosťou Westinghouse. Poľská vláda si vybrala túto technológiu už v novembri 2022. Vláda očakáva, že s výstavbou elektrárne sa začne v roku 2026 a jej prvý blok s výkonom približne 1,25 gigawattu bude uvedený do prevádzky v roku 2033.