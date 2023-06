MAAE pomôže s následkami pretrhnutia Kachovskej priehrady

Viedeň 10. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je znepokojená poklesom hladiny v nádrži s vodou používanou na ochladzovanie reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). Uvádza sa to v jej vyhlásení zverejnenom v piatok večer vo viedenskom sídle MAAE.



Ako doplnila agentúra DPA, tento úbytok nastal v súvislosti s nedávnym poškodením a pretrhnutím priehrady na rieke Dneper.



Experti MAAE prítomní v ZAES uviedli, že hladina vody v nádrži naďalej klesá, a to rýchlosťou približne päť centimetrov za hodinu. V piatok o 19.00 h miestneho času dosiahla 11,62 metra, spresnili.



Vo vyhlásení MAAE sa pripomína, že pred poškodením hrádze pred takmer štyrmi dňami hladina vody dosahovala takmer 17 metrov.



Ukrajinský personál ZAES informoval tímy MAAE, že podľa odhadov je možné čerpať vodu z nádrže a použiť ju následne na chladenie jej šiestich reaktorov a vyhoreného paliva, kým hladina neklesne na 11 metrov a nižšie.



Podľa generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho nie je jasné, v akej výške sa hladina zostávajúcej vody v Kachovskej priehrade stabilizuje a či sa tak stane skôr, ako voda v nádrži dosiahne úroveň, pri ktorej už nebude možné prevádzkovať čerpadlá.



Vo vyhlásení MAAE sa pritom súčasne uvádza, že hlavné zdroje náhradných dodávok vody - veľké jazero v blízkosti ZAES a výpustný kanál neďalekej Záporožskej tepelnej elektrárne - sú plné.



Grossi uviedol, že tím MAAE bol informovaný, že vypúšťací kanál tepelnej elektrárne má dostatok vody na zabezpečenie potrebného chladenia ZAES na niekoľko týždňov. Aj jazero môže ZAES zásobovať vodou celé mesiace.



Generálny riaditeľ MAAE v súvislosti s týmito vodnými zdrojmi zopakoval, že zachovanie ich integrity je pre bezpečnosť elektrárne nevyhnutné.



Grossi konštatoval, že z krátkodobého pohľadu síce nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ale "zvýšené vojenské aktivity v oblasti zvyšujú naše obavy o bezpečnosť a ochranu najväčšej európskej jadrovej elektrárne." Grossi sa pritom odvolal aj na piatkové hlásenie tímu MAAE v ZAES, v ktorom informovali o výbuchoch v okolí objektu.



Ako sa uvádza vo vyhlásení MAAE, Grossi v piatok oznámil, že MAAE poskytne Ukrajine nevyhnutnú pomoc pri odstraňovaní ničivých následkov pretrhnutia Kachovskej priehrady.



V reakcii na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pomoc zo zahraničia Grossi uviedol, že podrobnosti o novom balíku pomoci MAAE pre Ukrajinu predstaví na stretnutí v Kyjeve na budúci týždeň. Vtedy šéf MAAE odcestuje aj do ZAES na juhu Ukrajiny, uvádza sa vo vyhlásení MAAE.



Päť reaktorových blokov ZAES je v režime studenej odstávky a jeden v režime horúcej odstávky.