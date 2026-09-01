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MAAE potvrdila, že bývalá sýrska vláda neoznámila budovanie reaktora

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Na ilustračnej snímke interiér jadrového reaktora. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Sýria bola v minulosti podozrievaná z toho, že pod vedením Asada prevádzkovala tajný jadrový program, ktorého súčasťou bola aj výstavba reaktora.

Autor TASR
Viedeň 1. septembra (TASR) - Režim bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada budoval v provincii Dajr az-Zaur neohlásený jadrový reaktor. Vyplýva to z dôverného dokumentu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorej inšpektori v auguste navštívili niekoľko lokalít v Sýrii. V utorok o tom informovali agentúry AFP a AP, píše TASR.

Na základe pozorovaní, ktoré agentúra vykonala v lokalite Dajr az-Zaur, agentúra potvrdzuje, že odhalená chladiaca infraštruktúra zodpovedá infraštruktúre jadrového reaktora,“ uviedla MAAE v správe. Okrem toho agentúra v Sýrii odhalila aj zariadenie na výrobu paliva a ďalší objekt slúžiaci na jeho skladovanie.

Na základe inšpekcií MAAE usúdila, že „bývalé sýrske orgány neoznámili jadrový materiál, zariadenia a činnosti tak, ako to vyžaduje Dohoda o bezpečnostných zárukách v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).

Sýria bola v minulosti podozrievaná z toho, že pod vedením Asada prevádzkovala tajný jadrový program, ktorého súčasťou bola aj výstavba reaktora.

O jeho existencii sa svet dozvedel až po tom, ako ho Izrael v roku 2007 zbombardoval a úplne zničil. Podľa správ amerických tajných služieb v Dajr az-Zaure vznikal Severnou Kóreou projektovaný reaktor zameraný na produkciu plutónia pre jadrové hlavice.

MAAE už v minulosti dospela k záveru, že zničený objekt bol veľmi pravdepodobne jadrovým reaktorom, ktorý Sýria budovala tajne a bez toho, aby o ňom informovala. Agentúra uviedla, že bude aj naďalej monitorovať aktivity na mieste v súbehu s výkopovými prácami.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v správe ocenil postoj novej sýrskej vlády, jej transparentnosť a spoluprácu s agentúrou. „Sýria prijala opatrenia na nápravu situácie tým, že agentúre poskytla požadované správy o evidencii jadrového materiálu a konštrukčné informácie o uvedených zariadeniach,“ uvádza sa v správe.
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