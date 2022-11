MAAE preverí opatrenia vo všetkých jadrových elektrárňach na Ukrajine

Viedeň 25. novembra (TASR) — Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) preskúma bezpečnostné opatrenia vo všetkých jadrových elektrárňach na území Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na diplomatické zdroje.



Návštevy Juhoukrajinskej, Chmeľnyckej a Rivnenskej jadrovej elektrárne, ako aj odstaveného reaktora v Černobyle sú v súčasnosti v štádiu prípravy a mali by sa uskutočniť v najbližšom čase. Túto inšpekciu, o ktorú požiadal Kyjev, naznačil vo štvrtok večer na sociálnej sieti Twitter aj generálny tajomník MAAE Rafael Grossi.



Podľa správy MAAE zo začiatku novembra by mohli experti tejto organizácie okrem iného skontrolovať technické systémy a havarijné plány z pohľadu bezpečnosti a prípadne vydať aj príslušné odporúčania.



V Rusmi obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) sa misia MAAE nachádza už od septembra, ktorí neustále monitorujú situáciu.



Že nebezpečenstvo nehrozí iba Záporožskej jadrovej elektrárni, sa stalo zrejmým najneskôr v stredu, keď aj Juhoukrajinská, Chmeľnycká a Rivnenská elektráreň boli v stredu v dôsledku ruských útokov dočasne odpojené od energetickej siete. "Je to hlboko znepokojujúce," poznamenal Grossi s tým, že bez spoľahlivého chladenia sa zvyšuje riziko jadrovej havárie v dôsledku prehriatia štiepneho materiálu.