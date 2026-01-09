< sekcia Zahraničie
MAAE rokuje o prímerí v okolí ZAES, aby mohla opraviť vedenie
Vzhľadom na pretrvávajúce útoky na energetickú infraštruktúre Ukrajiny Grossi avizoval, že experti MAAE uskutočnia ďalšiu previerku tamojších elektrických rozvodní.
Autor TASR
Viedeň 9. januára (TASR) — Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) rokuje s Ruskom a Ukrajinou o obmedzenom prímerí v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), aby umožnila opravy elektrického vedenia. Boje z 2. januára totiž poškodili posledné zostávajúce 330-kilovoltové núdzové elektrické vedenie, oznámil v piatok vo Viedni generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Záporožská jadrová elektráreň na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské jednotky, je v súčasnosti zásobovaná iba cez 750-kilovoltové hlavné vedenie. Podľa Grossiho je potrebné prímerie na mieste vzdialenom asi desať kilometrov od elektrárne, aby ukrajinskí technici mohli vedenie opraviť. MAAE v posledných mesiacoch vyjednala tri takéto prímeria, naposledy 30. decembra 2025.
„Sme presvedčení, že Ruská federácia a Ukrajina budú s nami naďalej konštruktívne spolupracovať pri vykonávaní týchto nevyhnutných opráv a znižovaní rizika nehody,“ uviedol Grossi.
Šesť reaktorov v najväčšej európskej jadrovej elektrárni je síce odstavených, stále však potrebujú chladenie. Pozorovatelia MAAE, ktorí sa v elektrárni striedajú, zaznamenali v posledných týždňoch zintenzívnenie bojov v jej blízkosti.
Vzhľadom na pretrvávajúce útoky na energetickú infraštruktúre Ukrajiny Grossi avizoval, že experti MAAE uskutočnia ďalšiu previerku tamojších elektrických rozvodní. Tie sú podľa neho kľúčové pre jadrovú bezpečnosť, pretože dodávajú elektrinu na chladenie reaktorov a pre ďalšie základné bezpečnostné systémy.
