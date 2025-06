MAAE schválila rezolúciu o neplnení záväzkov Iránu

Viedeň 12. júna (TASR) – Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) prijala vo štvrtok rezolúciu, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Tento krok by mohol zvýšiť napätie okolo iránskeho nukleárneho programu a viesť k snahám obnoviť sankcie OSN voči Teheránu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP, píše TASR.



Rezolúcia má za cieľ vyvinúť ďalší tlak na Irán, s ktorým sa USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa snažia uzavrieť novú jadrovú dohodu. Teherán a Washington viedli od 12. apríla päť kôl rokovaní, ďalšie je naplánované na najbližšiu nedeľu, ako vo štvrtok potvrdil sprostredkovateľ rozhovorov Omán.



Irán v reakcii na hlasovanie v MAAE vyhlásil, že zriadi nový závod na obohacovanie uránu, a to na „bezpečnom mieste“. Podľa vyhlásenia plánuje aj ďalšie opatrenia, ktoré oznámi neskôr. USA žiadajú, aby sa Irán vzdal zariadení na obohacovanie uránu. Teherán to odmieta s argumentom, že jeho jadrový program má výlučne na mierové účely a že sa nesnaží vyvinúť jadrové zbrane.



Za rezolúciu hlasovalo 19 členov Rady guvernérov MAAE, traja boli proti a 11 členských krajín sa zdržalo, uviedli nemenovaní diplomati o výsledkoch stretnutia za zatvorenými dverami. Dve krajiny nehlasovali a proti boli podľa AP Rusko, Čína a Burkina Faso.



Dozorná agentúra OSN so sídlom vo Viedni takto oficiálne konštatovala neplnenie záväzkov Iránu po prvý raz za 20 rokov.



Rezolúciu predložili Francúzsko, Británia, Nemecko a USA. Podľa návrhu, ktorý získali viaceré svetové agentúry, MAAE vyzýva Irán, aby „urýchlene napravil svoje neplnenie“ záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní.



Teherán by mal tiež bezodkladne poskytnúť odpovede pri dlhotrvajúcom vyšetrovaní stôp po uráne nájdených vo viacerých lokalitách, ktoré Teherán nedeklaroval ako nukleárne objekty. Západní predstavitelia sa domnievajú, že by to poskytlo dôkazy, že Irán do roku 2003 prevádzkoval tajný jadrový zbrojný program.



Štvrťročná správa MAAE z konca mája hovorí o "celkovej nedostatočnej spolupráci" Iránu a znepokojení v súvislosti s nedeklarovaným nukleárnym materiálom. Teherán správu odmietol ako politicky motivovanú a založenú na "sfalšovaných dokumentoch", ktoré podľa neho poskytol jeho úhlavný nepriateľ Izrael.



Teherán varoval, že obmedzí spoluprácu s MAAE, ak prijme rezolúciu proti Iránu.