< sekcia Zahraničie
MAAE schválila rezolúciu odsudzujúcu ruské útoky na energetiku
Šesť reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) bolo od začiatku okupácie odstavených, elektráreň však stále potrebuje elektrinu na udržiavanie svojich chladiacich a bezpečnostných systémov.
Autor TASR
Viedeň 5. marca (TASR) - Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) schválila vo štvrtok napriek nesúhlasu USA rezolúciu, v ktorej vyjadrila znepokojenie z „opakovaných a zintenzívnených útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny“, predstavujúcich „hrozbu pre jadrovú bezpečnosť“, uviedli diplomatické zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezolúcia, ktorú rade predložili Kanada a Holandsko, bola schválená v pomere hlasov 20 ku štyrom, kým 10 sa zdržalo hlasovania, spresnil nemenovaný diplomat pre AFP.
Proti rezolúcii hlasovali Čína, Rusko, Niger a „po prvý raz“ Spojené štáty, dodal diplomat. Washington to považoval za „zbytočné uznesenie, ktoré nepomáha dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom,“ uviedol vo svojom vyhlásení pred radou počas rozpravy Howard Solomon, zástupca Spojených štátov pri MAAE.
V prijatom uznesení je so „znepokojením“ citovaná správa šéfa MAAE Rafaela Grossiho o tom, že útoky na ukrajinskú energetickú sieť „zvýšili riziká“ pre jadrové elektrárne. „Útoky zamerané na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktorá je kľúčová pre externé zásobovanie jadrových elektrární energiou... predstavujú priamu hrozbu pre jadrovú bezpečnosť,“ uvádza sa v rezolúcii.
Uznesenie tiež žiada Grossiho, aby navrhol „dodatočné opatrenia na zabránenie jadrovej havárii, ak vzniknú ďalšie riziká“.
Za prijatie rezolúcie hlasovali napríklad Francúzsko, Veľká Británia, Austrália, Kanada, Južná Afrika či Argentína. Medzi krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali, boli Brazília, Egypt, Maroko alebo Saudská Arábia, píše agentúra Reuters. Najnovšia rezolúcia MAAE je siedmou o Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie v roku 2022.
Ukrajinské jadrové elektrárne vrátane Záporožskej, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe a ruské sily ju okupujú od marca 2022, boli opakovane zasiahnuté bojmi vrátane výpadku externého napájania.
Šesť reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) bolo od začiatku okupácie odstavených, elektráreň však stále potrebuje elektrinu na udržiavanie svojich chladiacich a bezpečnostných systémov.
Rezolúcia, ktorú rade predložili Kanada a Holandsko, bola schválená v pomere hlasov 20 ku štyrom, kým 10 sa zdržalo hlasovania, spresnil nemenovaný diplomat pre AFP.
Proti rezolúcii hlasovali Čína, Rusko, Niger a „po prvý raz“ Spojené štáty, dodal diplomat. Washington to považoval za „zbytočné uznesenie, ktoré nepomáha dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom,“ uviedol vo svojom vyhlásení pred radou počas rozpravy Howard Solomon, zástupca Spojených štátov pri MAAE.
V prijatom uznesení je so „znepokojením“ citovaná správa šéfa MAAE Rafaela Grossiho o tom, že útoky na ukrajinskú energetickú sieť „zvýšili riziká“ pre jadrové elektrárne. „Útoky zamerané na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktorá je kľúčová pre externé zásobovanie jadrových elektrární energiou... predstavujú priamu hrozbu pre jadrovú bezpečnosť,“ uvádza sa v rezolúcii.
Uznesenie tiež žiada Grossiho, aby navrhol „dodatočné opatrenia na zabránenie jadrovej havárii, ak vzniknú ďalšie riziká“.
Za prijatie rezolúcie hlasovali napríklad Francúzsko, Veľká Británia, Austrália, Kanada, Južná Afrika či Argentína. Medzi krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali, boli Brazília, Egypt, Maroko alebo Saudská Arábia, píše agentúra Reuters. Najnovšia rezolúcia MAAE je siedmou o Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie v roku 2022.
Ukrajinské jadrové elektrárne vrátane Záporožskej, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe a ruské sily ju okupujú od marca 2022, boli opakovane zasiahnuté bojmi vrátane výpadku externého napájania.
Šesť reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) bolo od začiatku okupácie odstavených, elektráreň však stále potrebuje elektrinu na udržiavanie svojich chladiacich a bezpečnostných systémov.