MAAE: Severná Kórea naplno rozvíja svoj jadrový program

Viedeň 20. septembra (TASR) - Severná Kórea naplno rozvíja svoj nukleárny program, ktorý zahŕňa aj obohacovanie uránu a opätovné spracovanie jadrového paliva. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, ktorého citovala agentúra DPA.



"Jadrový program v Kórejskej ľudovodemokratickej republike ide na plný plyn," povedal Grossi na úvod 65. generálnej konferencie MAAE, ktorá sa koná vo Viedni od 20. do 24. septembra.



Pchjongjang rozvíjaním svojho jadrového programu porušuje viacero rezolúcií Organizácie Spojených národov (DPA), pripomína DPA. Inšpektori MAAE navyše nemajú do tejto izolovanej krajiny žiaden prístup a musia spoliehať na satelitné snímky jej jadrových zariadení.



Dozorná jadrová agentúra OSN ešte pred začiatkom konferencie informovala, že na základe analýz snímok sa zdá, že Pchjongjang opäť uviedol do prevádzky svoj atómový reaktor v nukleárnom komplexe Jongbjon. Tento malý reaktor je schopný vyrábať aj plutónium pre atómové bomby.



KĽDR pred týždňom informovala o úspešnom teste strategicky dôležitých rakiet a naznačila, že pre svoje jadrové hlavice vyvíja aj riadené strely. Pchjongjang už roky vyvíja rakety, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu a Japonsko, ale aj Spojené štáty, pripomína DPA.



Podľa odhadov americkej Asociácie pre kontrolu zbrojenia z augusta 2020 sa v KĽDR nachádza 30 až 40 jadrových hlavíc.



Severná Kórea v pondelok tiež ostro odsúdila vznik nového bezpečnostného paktu AUKUS medzi Austráliou, Britániou a Spojenými štátmi, tvrdiac, že to môže spustiť "preteky v jadrovom zbrojení". Predstaviteľ severokórejského rezortu diplomacie uviedol, že zmluva AUKUS "naruší strategickú rovnováhu v ázijsko-tichomorskej oblasti". Pakt umožní Spojeným štátom a Británii poskytnúť Austrálii technológie na výrobu ponoriek na jadrový pohon.