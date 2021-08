MAAE: Severná Kórea zrejme opäť spustila reaktor v Jongbjone

Soul 30. augusta (TASR) – Severná Kórea zrejme opäť uviedla do prevádzky päťmegawattový reaktor na výrobu plutónia v jadrovom zariadení v Jongbjone. Od začiatku júla 2021 existujú náznaky, vrátane vypúšťania chladiacej vody, že reaktor je znova v prevádzke, píše sa podľa agentúr Reuters a AFP vo výročnej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).



"Najnovšie dôkazy sú hlboko znepokojujúce," konštatuje agentúra OSN vo svojej správe. Už v júni MAAE oznámila, že v existujú náznaky reštartu reaktora v Jongbjone, kde sa získava plutónium z vyhorených palivových tyčí, ktoré by bolo možné použiť v jadrových zbraniach.



MAAE nemá priamu možnosť monitorovať severokórejský jadrový program od roku 2009, keď vláda v Pchjongjangu vypovedala jej inšpektorov z krajiny. MAAE odvtedy sleduje vývoj v Severnej Kórei na diaľku, predovšetkým pomocou satelitných snímok.



Areál v Jongbjone sa nachádza približne sto kilometrov severne od hlavného mesta Pchjongjang. Okrem experimentálneho reaktora sú jeho súčasťou zariadenia na získanie plutónia z vyhorených palivových tyčí.



Severokórejská vláda spustila reaktor v decembri 2002, o niekoľko rokov neskôr bol však komplex opäť uzavretý. Satelitné fotografie zhotovené v lete 2013 však ukázali, že komplex je opäť v prevádzke. Podľa odborníkov dokáže pri plnej kapacite vyprodukovať šesť kilogramov plutónia ročne, čo by stačilo na výrobu atómovej bomby.



Na Severnú Kóreu boli pre jej jadrový program uvalené medzinárodné sankcie, ktoré už mnoho rokov brzdia ekonomický rozvoj tejto izolovanej krajiny. Dôsledky prírodných katastrof a pandémie koronavírusu tamojšiu situáciu ešte viac zhoršili.