MAAE: Spojenie Černobyľskej elektrárne a regulátora sa obnovilo

Kyjev 20. apríla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila, že bola informovaná o tom, že "priame spojenia" medzi Černobyľskou atómovou elektrárňou a Štátnou inšpekciou jadrového dozoru Ukrajiny (SNRIU) boli v utorok večer obnovené. V tlačovom vyhlásení to uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi, na ktorého sa odvolala agentúra DPA.



MAAE pripomenula, že priamy telefonický kontakt medzi vyradenou černobyľskou elektrárňou a ukrajinským regulačným úradom SNRIU sa stratil na "viac ako mesiac" v čase, keď bola pod kontrolou ruských síl.



"Jednoznačne to nebolo udržateľné riešenie a skutočnosť, že regulátor môže teraz v prípade, že je to potrebné, kontaktovať priamo elektráreň, je veľmi dobrou správou," uviedol Grossi.



Ruské sily sa zmocnili černobyľskej elektrárne, ktorá sa v roku 1986 stala dejiskom najhoršej jadrovej katastrofy na svete, krátko po tom, ako 24. februára spustili inváziu na Ukrajinu a stiahli sa až po piatich týždňoch 31. marca. Ukrajina 10. marca informovala MAAE sídliacu vo Viedni o tom, že stratila kontakt so SNRIU a ukrajinský regulátor dostáva informácie prostredníctvom vysokého manažmentu elektrárne, ktorý nie je prítomný priamo na mieste.



Grossi plánuje v apríli viesť bezpečnostnú misiu do Černobyľskej elektrárne, ktorej cieľom je preveriť a skontrolovať jadrovú bezpečnosť a rádiologickú situáciu a tiež doručiť vybavenie a opraviť diaľkové bezpečnostné monitorovacie systémy MAAE.