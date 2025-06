MAAE tvrdí, že by mohla zaručiť nepriestrelné inšpekcie

New York 20. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v piatok žiadal diplomatické riešenie, ktoré by ukončilo izraelské útoky na Irán. Uviedol, že jeho agentúra by mohla zaručiť prísne monitorovanie v rámci akejkoľvek potenciálnej dohody o medzinárodnej kontrole iránskych jadrových technológií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„MAAE môže prostredníctvom nepriestrelného inšpekčného systému zaručiť, že v Iráne sa nebudú vyvíjať jadrové zbrane,“ povedal Grossi Bezpečnostnej rade OSN.



Šéf MAAE zároveň varoval, že Blízky východ riskuje jadrovú katastrofu, pokiaľ Izrael zaútočí na jadrovú elektráreň v meste Búšehr na juhu Iránu. Zdôraznil, že po útokoch zatiaľ nedošlo k zaznamenaniu radiácie, no potenciálny úder na elektráreň by mal najvážnejšie dôsledky vzhľadom na tisíce kilogramov jadrového materiálu, ktoré sa tam nachádzajú.



„Krajiny v regióne sa v uplynulých hodinách obrátili priamo na mňa, aby vyjadrili svoje obavy, a ja chcem, aby bolo absolútne a úplne jasné, že v prípade útoku na jadrovú elektráreň v Búšehri by priamy zásah viedol k veľmi vysokému úniku rádioaktivity,“ vyhlásil Grossi.



Varoval pred rovnako hrozivými následkami aj v prípade, že Izrael zasiahne elektrické vedenie elektrárne Búšehr. Vyradenie elektrárne z prevádzky by podľa jeho slov mohlo spôsobiť haváriu. V najhoršom prípade by sa museli vydať príkazy na evakuáciu pre oblasti v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov. To by zahŕňalo aj populačné centrá v arabských monarchiách Perzského zálivu, kľúčové pre svetovú ekonomiku. Tamojšie obyvateľstvo by tiež muselo prijímať jód a mohlo by dôjsť k obmedzeniu dodávok potravín, uviedol Grossi podľa AFP.



Výstavba elektrárne v Búšehri sa začala v 70. rokoch 20. storočia, keď sa prozápadný šach usiloval o rozvoj civilnej jadrovej energetiky. Na elektrárni pôvodne pracovali nemeckí vedci, ale od 90. rokov 20. storočia Teherán spolupracuje na rozvoji a údržbe elektrárne s Ruskom.