< sekcia Zahraničie
MAAE ukončila rokovania s Iránom, Arákčí sa stretne s vyjednávačmi USA
Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu.
Autor TASR
Ženeva 16. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok ukončila svoje rokovania v Ženeve s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím, ktorý sa v utorok stretne s vyjednávačmi USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Práve sme ukončili hĺbkové technické diskusie,“ uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi na platforme X s odvolaním sa na svoj rozhovor s Arákčím.
Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu.
Arákčí v nedeľu pricestoval do Švajčiarska na plánované ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi. Začiatkom februára obe krajiny obnovili v Ománe po hrozbách zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom voči Iránu.
Rozhovory v Ženeve opäť sprostredkováva ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí. Švajčiarsko, podobne ako niekoľko štátov Perzského zálivu, je Teheránom vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ, píše DPA.
Vzťahy medzi Teheránom a MAAE sa zhoršili po minuloročnej vojne medzi Iránom a Izraelom. V júni 2025 sa USA pripojili k izraelským útokom a bombardovali kľúčové iránske jadrové zariadenia vrátane lokalít na obohacovanie uránu.
Irán v reakcii na to obmedzil prístup jadrovým inšpektorom OSN k svojim jadrovým zariadeniam. Až v septembri 2025 sa Teherán a MAAE dohodli na obnovení týchto inšpekcií. Zostáva nejasné, v akom rozsahu sa v súčasnosti vykonávajú.
Samotný Grossi čelí kritike zo strany iránskych zástancov tvrdej línie. Ultrakonzervatívne iránske noviny ho napríklad obvinili zo špionáže v prospech Izraela a vyzvali na jeho popravu. Niektorí iránski predstavitelia tvrdili, že šéf MAAE sa dostatočne dôrazne nevyslovil proti bombardovaniu iránskych jadrových zariadení.
„Práve sme ukončili hĺbkové technické diskusie,“ uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi na platforme X s odvolaním sa na svoj rozhovor s Arákčím.
Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu.
Arákčí v nedeľu pricestoval do Švajčiarska na plánované ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi. Začiatkom februára obe krajiny obnovili v Ománe po hrozbách zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom voči Iránu.
Rozhovory v Ženeve opäť sprostredkováva ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí. Švajčiarsko, podobne ako niekoľko štátov Perzského zálivu, je Teheránom vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ, píše DPA.
Vzťahy medzi Teheránom a MAAE sa zhoršili po minuloročnej vojne medzi Iránom a Izraelom. V júni 2025 sa USA pripojili k izraelským útokom a bombardovali kľúčové iránske jadrové zariadenia vrátane lokalít na obohacovanie uránu.
Irán v reakcii na to obmedzil prístup jadrovým inšpektorom OSN k svojim jadrovým zariadeniam. Až v septembri 2025 sa Teherán a MAAE dohodli na obnovení týchto inšpekcií. Zostáva nejasné, v akom rozsahu sa v súčasnosti vykonávajú.
Samotný Grossi čelí kritike zo strany iránskych zástancov tvrdej línie. Ultrakonzervatívne iránske noviny ho napríklad obvinili zo špionáže v prospech Izraela a vyzvali na jeho popravu. Niektorí iránski predstavitelia tvrdili, že šéf MAAE sa dostatočne dôrazne nevyslovil proti bombardovaniu iránskych jadrových zariadení.