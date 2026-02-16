Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Zahraničie

MAAE ukončila rokovania s Iránom, Arákčí sa stretne s vyjednávačmi USA

.
Na snímke iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (vľavo) a generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi si podávajú ruky počas stretnutia v Ženeve 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu.

Autor TASR
Ženeva 16. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok ukončila svoje rokovania v Ženeve s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím, ktorý sa v utorok stretne s vyjednávačmi USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Práve sme ukončili hĺbkové technické diskusie,“ uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi na platforme X s odvolaním sa na svoj rozhovor s Arákčím.

Diskusie sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia ohľadom iránskeho jadrového programu.

Arákčí v nedeľu pricestoval do Švajčiarska na plánované ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi. Začiatkom februára obe krajiny obnovili v Ománe po hrozbách zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom voči Iránu.

Rozhovory v Ženeve opäť sprostredkováva ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí. Švajčiarsko, podobne ako niekoľko štátov Perzského zálivu, je Teheránom vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ, píše DPA.

Vzťahy medzi Teheránom a MAAE sa zhoršili po minuloročnej vojne medzi Iránom a Izraelom. V júni 2025 sa USA pripojili k izraelským útokom a bombardovali kľúčové iránske jadrové zariadenia vrátane lokalít na obohacovanie uránu.

Irán v reakcii na to obmedzil prístup jadrovým inšpektorom OSN k svojim jadrovým zariadeniam. Až v septembri 2025 sa Teherán a MAAE dohodli na obnovení týchto inšpekcií. Zostáva nejasné, v akom rozsahu sa v súčasnosti vykonávajú.

Samotný Grossi čelí kritike zo strany iránskych zástancov tvrdej línie. Ultrakonzervatívne iránske noviny ho napríklad obvinili zo špionáže v prospech Izraela a vyzvali na jeho popravu. Niektorí iránski predstavitelia tvrdili, že šéf MAAE sa dostatočne dôrazne nevyslovil proti bombardovaniu iránskych jadrových zariadení.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?