MAAE: Ukrajina a Rusko majú záujem o bezpečnú zónu okolo elektrárne

Viedeň 12. septembra (TASR) - Ukrajinu a Rusko majú záujem o návrh na vytvorenia ochrannej zóny v okolí Záporožskej atómovej elektrárne, ktorý zverejnila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). V pondelok na tlačovej konferencii to povedal šéf MAAE Rafael Grossi, informuje agentúra Reuters.



Obe krajiny podľa jeho slov s MAAE v tomto smere diskutujú a kladú veľa otázok. Cieľom navrhovanej zóny je zabrániť vojenským aktivitám. Ostreľovanie v minulosti poškodilo v elektrárni elektrické vedenie a ohrozilo jej bezpečnosť, priblížil Grossi.



Záporožskú atómovú elektráreň, ktorá je najväčšou svojho druhu v Európe, obsadila začiatkom marca ruská armáda, ponechala v nej však ukrajinský personál. Za uplynulý mesiac sa areál elektrárne stal opakovane terčom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Ukrajina a Rusko. Vyvolalo to obavy z možnej jadrovej katastrofy, hoci nedávno tam už odstavili aj posledný, šiesty, reaktor, približuje Reuters.



Grossi znovu vyzval obe strany na okamžité zastavenie paľby a vytvorenie oficiálnejšej "jadrovej bezpečnostnej a ochrannej zóny" okolo elektrárne. "Videl som náznaky, že o tento návrh majú záujem," odpovedal šéf MAAE na tlačovej konferencii na otázku, ako napredujú rokovania o vytvorení takejto zóny.



Podľa Grossiho slov sa teraz diskutuje o otázkach ako je rozsah zóny, či úloha expertov z MAAE. Reuters pripomína, že v elektrárni sú na tzv. stálej misii dvaja inšpektori MAAE.



Na otázku, či v návrhu MAAE ide skôr o zaistenie prímeria ako o odstránenie zbraní a vojakov z elektrárne, Grossi odpovedal, že jeho návrh zahŕňa prímerie, ako aj mnoho ďalších vecí. "V zásade ide o záväzok, že žiadna vojenská akcia nebude cieliť či zahŕňať cielenie na elektráreň alebo jej okolie, ktoré by mohlo ovplyvniť jej bežnú prevádzku," dodal.