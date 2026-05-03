MAAE: Ukrajinskú jadrovú elektráreň v Záporoží zasiahol dron
Zasiahnuté laboratórium sa nachádza mimo zabezpečeného areálu elektrárne.
Autor TASR
Kyjev 3. mája (TASR) - Laboratórium pre radiačné merania v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni zasiahol dron, oznámila v nedeľu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) s odvolaním sa na informácie z elektrárne. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Zasiahnuté laboratórium sa nachádza mimo zabezpečeného areálu elektrárne. MAAE uviedla, že nateraz nie je jasné, či bolo poškodené, a požiadala o prístup na miesto incidentu.
Riaditeľ MAAE Rafael Grossi varoval, že akýkoľvek útok v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pre jadrovú bezpečnosť.
Podľa vedenia elektrárne nedošlo k žiadnym zraneniam. Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.
Táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe je od marca 2022 pod ruskou kontrolou a v súčasnosti nevyrába elektrinu, ozrejmuje DPA. Ukrajina sa niekoľkokrát pokúsila elektráreň získať pod svoju kontrolu, no tieto snahy zlyhali.
Tím MAAE je na mieste vždy prítomný, aby monitoroval situáciu a pomáhal predchádzať jadrovej havárii, dodáva DPA.
