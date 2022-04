MAAE: Úroveň radiácie v Černobyle je vyššia, nie však kritická

Viedeň 29. apríla (TASR) - Úroveň radiácie v bývalej jadrovej elektrárni Černobyľ na severe Ukrajiny nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudí v jej okolí, uviedla vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) po posúdení situácie v danej lokalite. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Správu zverejnila MAAE po tom, čo jej inšpektori vycestovali do Černobyľu, aby tam po stiahnutí ruských jednotiek poskytli technickú podporu.



Rusko okupovalo oblasť Černobyľu počas piatich týždňov po začiatku vojenskej invázie na susednej Ukrajine, kým ju jednotky Kyjeva opätovne neovládli. Podľa mediálnych informácií mohli byť ruskí vojaci vystavení žiareniu počas bojov v tejto oblasti.



Inšpektori MAAE objavili vyššie úrovne radiácie vo vnútri i v okolí zákopov, ktoré vykopali ruskí vojaci, nedosahovali však nebezpečnú úroveň, spresnil šéf agentúry Rafael Grossi. "Je celkom jasné, že to nie je miesto na piknik alebo vykopávky," podotkol s tým, že ročná úroveň radiácie v zákopoch predstavovala 6,5 milisieverta. Pre porovnanie, personálu v ukrajinských jadrových zariadeniach bolo povolené byť vystavený maximálnej úrovni 20 milisievertov za jeden rok, dodal Grossi.



Najväčšie starosti podľa neho v súčasnosti vyvoláva jadrová elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny, ktorá je pod kontrolou Ruska. Ruské jednotky využívajú letisko Melitopol v Záporožskej oblasti pre svoje stíhačky a helikoptéry, tvrdí generálny štáb ukrajinskej armády.



Akýkoľvek nesprávne nasmerovaný projektil alebo podobná nehoda by mohli mať vážne následky, dodal podľa DPA Grossi.