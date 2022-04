MAAE:V černobyľskej elektrárni po troch týždňoch vymenili zamestnancov

Zürich 11. apríla (TASR) - Ukrajina v nedeľu informovala Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) o tom, že vykonala prvú výmenu pracovníkov v Černobyľskej atómovej elektrárni za ostatné tri týždne. Oznámil to v nedeľu generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi a dodal, že MAAE už čoskoro vyšle do elektrárne bezpečnostnú misiu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruské sily sa zmocnili vyradenej černobyľskej elektrárne krátko po tom, ako 24. februára spustili inváziu na Ukrajinu. Ukrajinská štátna jadrová energetická spoločnosť Enerhoatom začiatkom apríla informovala, že Rusi sa z elektrárne stiahli a odišli smerom k bieloruským hraniciam.



MAAE v nedeľu uviedla, že Ukrajina jej poskytla viac informácií o tamojších analytických laboratóriách na monitorovanie radiácie, ktoré podľa jej slov boli "zničené", pričom analytické zariadenia boli "ukradnuté, rozbité či inak znefunkčnené". Poškodené bolo podľa Kyjeva aj tamojšie informačné a komunikačné centrum a znemožnený automatický prenos údajov z monitorovania radiácie.



"Hoci je veľmi pozitívne, že ukrajinské úrady postupne obnovujú regulačnú kontrolu v Černobyli, je jasné, že zostáva ešte veľa práce, aby sa to tam vrátilo do normálu," povedal Grossi. "Hneď ako to bude možné, povediem misiu MAAE do Černobyľa zameranú na vykonanie rádiologického prieskumu, obnovenie diaľkového bezpečnostného monitorovania tejto elektrárne a jej jadrového materiálu i na dodanie potrebného vybavenia," dodal.



Grossi dodal, že v súvislosti s touto návštevou, ku ktorej má prísť už "čoskoro", je s Ukrajinou v "úzkom kontakte".