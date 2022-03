MAAE: V černobyľskej elektrárni zastavili opravy a údržbu pre únavu

Viedeň 14. marca (TASR) – Pracovníci Černobyľskej jadrovej elektrárne sú natoľko vyčerpaní, že prestali vykonávať opravy a údržbu zariadenia súvisiaceho s bezpečnosťou, oznámila v nedeľu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). O jej vyjadrení informovali televízie CNN a BBC.



Celkovo 211 technikov a pracovníkov bezpečnostnej služby je v službe takmer tri týždne, pretože od vstupu ruských síl do elektrárne počas prvého dňa invázie na Ukrajinu (24. februára) sa v závode nevystriedali pracovné zmeny, uviedla MAAE s odvolaním sa na ukrajinský regulačný úrad.



Ten dozornú agentúru OSN tiež informoval, že zamestnanci elektrárne už nevykonávajú opravy a údržbu, čoho "dôvodom je sčasti ich fyzická a psychická únava po takmer trojtýždňovej nepretržitej práci".



"Regulačný úrad nekomunikuje priamo so zamestnancami, ale dostáva informácie od manažmentu jadrovej elektrárne mimo závodu," dodala MAAE.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi uviedol, že čoraz horšia situácia pracovníkov elektrárne i pretrvávajúce problémy s komunikáciou zvyšujú naliehavosť iniciatívy MAAE zameranej na zaistenie bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární.



Grossi podľa vyhlásenia predložil návrh opatrení, ktoré by umožnili agentúre poskytovať technickú a inú podporu pre bezpečnú prevádzku všetkých nukleárnych zariadení na Ukrajine. O iniciatíve už hovoril s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



"Nemôžeme si dovoliť stratiť viac času," uviedol Grossi s tým, že MAAE je pripravená konať okamžite, navrhovaný rámec podpory si však vyžaduje súhlas strán konfliktu.



Ukrajinskí predstavitelia v nedeľu oznámili obnovenie dodávky elektriny do vyradenej černobyľskej elektrárne, ktorá bola prerušená v stredu, hoci MAAE vtedy uviedla, že to "nemá žiadny kľúčový vplyv na bezpečnosť".



Černobyľská atómová elektráreň bola miestom najzávažnejšej jadrovej katastrofy v dejinách. Výbuch v nej v roku 1986 spôsobil rozptýlenie rádioaktívneho mraku nad Európou.



Ruské sily 4. marca ostreľovali a obsadili tiež Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny, ktorá je najväčšou prevádzkou svojho druhu v Európe. Útok spôsobil požiar, čo vyvolalo obavy z ďalšej jadrovej katastrofy.



MAAE upozornila, že nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v elektrárňach Černobyľ a Záporožie. K prerušeniu prenosu dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.