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MAAE: V okolí Záporožskej elektrárne boli dokončené opravy
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe.
Autor TASR
Viedeň 26. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v piatok oznámil, že boli dokončené opravy hlavného elektrického vedenia a ďalšej infraštruktúry nevyhnutnej pre bezpečnosť ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne. Tú v minulosti viackrát odpojili od elektrickej siete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Opravy, ktoré prebehli v rámci dočasného miestneho prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom, sa týkali 750-kilovoltového elektrického vedenia Dniprovska a rozvodne Záporožskej tepelnej elektrárne, ktorá pomáha dodávať elektrinu do Záporožskej jadrovej elektrárne prostredníctvom záložného 330-kilovoltového vedenia Ferosplavna-1, uviedol Grossi.
Dniprovsku však ešte neuviedli opäť do prevádzky pre rozsiahle poškodenia jej rozvodne. „Vedenie bolo opravené, ale je potrebné opäť ho uviesť do prevádzky,“ objasnil Grossi. Opravy rozvodne prebiehajú, ale podľa agentúry sa neočakáva, že ich dokončia v blízkej budúcnosti.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie.
Podľa MAAE elektráreň prišla od začiatku invázie o externé napájanie už 19-krát. Situácia v okolí elektrárne preto vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obidve strany vojnového konfliktu.
Opravy, ktoré prebehli v rámci dočasného miestneho prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom, sa týkali 750-kilovoltového elektrického vedenia Dniprovska a rozvodne Záporožskej tepelnej elektrárne, ktorá pomáha dodávať elektrinu do Záporožskej jadrovej elektrárne prostredníctvom záložného 330-kilovoltového vedenia Ferosplavna-1, uviedol Grossi.
Dniprovsku však ešte neuviedli opäť do prevádzky pre rozsiahle poškodenia jej rozvodne. „Vedenie bolo opravené, ale je potrebné opäť ho uviesť do prevádzky,“ objasnil Grossi. Opravy rozvodne prebiehajú, ale podľa agentúry sa neočakáva, že ich dokončia v blízkej budúcnosti.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie.
Podľa MAAE elektráreň prišla od začiatku invázie o externé napájanie už 19-krát. Situácia v okolí elektrárne preto vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obidve strany vojnového konfliktu.