V Záporožskej elektrárni zapojili druhé záložné elektrické vedenie

Viedeň 13. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila úspešné zapojenie ďalšieho elektrického vedenia Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES), ktoré teraz umožní bezpečné chladenie reaktorov v elektrárni.



Podľa utorkovej správy agentúry DPA sa to uvádza v oficiálnom vyhlásení MAAE, ktoré bolo distribuované ešte v pondelok.



"Druhé záložné elektrické vedenie do ZAES bolo obnovené, čo umožňuje prevádzkovateľovi ponechať si jedno vedenie v zálohe a pomocou druhého poskytovať elektrárni elektrinu potrebnú na chladenie reaktorov a ďalšie dôležité bezpečnostné opatrenia v prípade odstavenia elektrárne," uvádza sa v správe.



Posledný odstavený reaktor v ZAES – šiesty –, ktorý dovtedy zabezpečoval potreby samotnej elektrárne, prešiel do stavu tzv. studenej odstávky – podobne ako ďalších päť reaktorov. Znamená to, že na chladenie reaktorov potrebuje menej energie.



MAAE vo svojej tlačovej správe zároveň citovala vyhlásenie generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho, ktorý zdôraznil, že situácia s jadrovou bezpečnosťou v ZAES, ktorá sa nachádza uprostred vojnovej zóny, je nestabilná.



MAAE pripomenula, že štyri hlavné externé prenosové vedenia ZAES sú mimo prevádzky, takže elektráreň nedodáva elektrinu domácnostiam, firmám ani iným odberateľom.



Grossi v pondelok informoval, že Ukrajina a Rusko majú záujem o návrh na vytvorenia ochrannej zóny v okolí ZAES, ktorý zverejnila MAAE. Podľa Grossiho slov sa teraz diskutuje o otázkach, ako je rozsah zóny či úloha expertov z MAAE v ZAES.



Na otázku, či v návrhu MAAE ide skôr o zaistenie prímeria než o odstránenie zbraní a odsun vojakov z elektrárne, Grossi odpovedal, že jeho návrh zahŕňa prímerie, ako aj mnoho ďalších vecí.



Záporožskú atómovú elektráreň, ktorá je najväčšou svojho druhu v Európe, obsadila začiatkom marca ruská armáda, ponechala v nej však ukrajinský personál. Za uplynulý mesiac sa areál elektrárne už viackrát stal terčom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Ukrajina a Rusko. Vyvolalo to obavy z možnej jadrovej katastrofy, hoci nedávno tam už odstavili aj posledný, šiesty, reaktor.