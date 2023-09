MAAE varuje pred ohrozením záporožskej elektrárne po zosilnení bojov

Kyjev 9. septembra (TASR) – Dozorná agentúra OSN varovala pred možným ohrozením nukleárnej bezpečnosti po zintenzívnení bojov neďaleko ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), ktorá je najväčšou v Európe. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AP.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že jej experti vyslaní do Ruskom okupovanej elektrárne počuli v poslednom týždni početné výbuchy, čo môže naznačovať zvýšenú vojenskú aktivitu v oblasti. Škody na elektrárni nehlásili.



Tím MAAE tiež informovali, že z dôvodu obáv z ďalších bojov v okolí dočasne znížili počet pracovníkov ZAES na minimálnu úroveň.



"Jadrová nehoda by priniesla straty všetkým. Vyzývam na podniknutie všetkých potrebných preventívnych opatrení na to, aby k nej nedošlo," uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo vyhlásení vydanom v piatok večer.



MAAE opakovane vyjadruje obavy, že boje by mohlo spôsobiť únik radiácie zo záporožskej elektrárne, ktorá patrí k desiatim najväčším jadrovým elektrárňam na svete. Jej šesť reaktorov je odstavených, potrebuje však elektrinu a kvalifikovaný personál na prevádzku chladiacich systémov a ďalších bezpečnostných zariadení, pripomína AP.