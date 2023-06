MAAE: Voda v nádrži stále chladí ukrajinskú jadrovú elektráreň

Viedeň 9. júna (TASR) - Najväčšia európska atómová elektráreň stále dostáva vodu z priehrady, ktorá sa pretrhla počas bojov na Ukrajine, uviedla vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



MAAE zároveň odmieta tvrdenia prevádzkovateľa danej priehrady o tom, že už nemôže dodávať vodu.



"Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň pokračuje v čerpaní chladiacej vody z Kachovskej vodnej nádrže," uvádza sa vo vyhlásení MAAE. Riaditeľ prevádzkovateľa priehrady Ukrhydroenerho Ihor Syrota uviedol, že hladina vody v priehrade klesla "pod kritickú hranicu 12,7 metra".



To znamená, že už nemôže zásobovať "nádrže v Záporožskej jadrovej elektrárni na jej chladenie", povedal Syrota v ukrajinskej televízii.



Táto priehrada na juhu Ukrajiny sa nachádza na rieke Dneper a tvorí nádrž, ktorá zabezpečuje chladiacu vodu pre Ruskom okupovanú jadrovú elektráreň Záporožie, vzdialenú približne 150 kilometrov proti prúdu rieky.



Priehrada bola poškodená v utorok. Z toho činu sa navzájom obviňujú Rusko i Ukrajina; malo ísť o explóziu.



MAAE vo vyhlásení uviedla, že jej experti boli informovaní, že elektráreň po preskúmaní usúdila, "že by mala byť schopná čerpať vodu z nádrže aj po tom, ako jej hladina klesne pod 12,7 metra".



Agentúra uviedla, že preskúmanie zahŕňalo rozhovory s osobami, "ktoré majú skúsenosti a odborné znalosti".



"V týchto zložitých a náročných podmienkach to poskytuje ešte určitý čas pred prípadným prechodom na alternatívne dodávky vody," povedal šéf MAAE Rafael Grossi.



Alternatívy, medzi ktoré patrí i veľká chladiaca nádrž vedľa samotnej elektrárne, môžu zabezpečiť potrebnú chladiacu vodu pre elektráreň "na niekoľko mesiacov", povedal Grossi.



"Napriek tomu je všeobecná situácia v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany naďalej veľmi neistá a potenciálne nebezpečná," dodal Grossi, ktorý sa do elektrárne chystá na budúci týždeň.



Uviedol, že rozsah škôd nie je známy, a tiež nie je jasné, "kedy a na akej úrovni sa nádrž stabilizuje".



Experti MAAE požiadali o prístup aj na miesto, kde sa meria hladina vody v nádrži, aby "nezávisle overili stav systémov, ktoré zabezpečujú chladiacu vodu" pre elektráreň, uviedol Grossi.



Zamestnanci elektrárne už zaviedli opatrenia na obmedzenie spotreby vody a používajú ju len na "nevyhnutné činnosti súvisiace s jadrovou bezpečnosťou", uviedol Grossi.



Reaktory elektrárne už boli odstavené, ale stále potrebujú chladiacu vodu, aby nedošlo k jadrovej katastrofe.



Grossi opakovane vyzýva na ochranu tejto elektrárne, keďže v jej blízkosti došlo k ostreľovaniu a narušeniu jej kľúčových dodávok energie, pripomína AFP.