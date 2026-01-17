< sekcia Zahraničie
MAAE vyjednala prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne
Rusko i Ukrajina sa opakovane obviňujú z vojenských akcií, ktoré ohrozujú bezpečnosť elektrárne.
Autor TASR
Viedeň 16. januára (TASR) — Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v piatok uviedla, že sprostredkovala dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o obmedzenom prímerí v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), aby sa mohli začať opravy jej zostávajúceho núdzového elektrického vedenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Boje z 2. januára poškodili posledné zostávajúce 330-kilovoltové núdzové elektrické vedenie Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny, ktorá je so šiestimi reaktormi najväčšou v Európe.
„MAAE naďalej úzko spolupracuje s oboma stranami s cieľom zabezpečiť jadrovú bezpečnosť v elektrárni a predísť jadrovej nehode počas konfliktu,“ uviedol v piatok generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Ruské jednotky obsadili jadrovú elektráreň v prvých týždňoch po rozsiahlej invázii spustenej 24. februára 2022. V súčasnosti nevyrába elektrinu a reaktory sú v stave takzvanej studenej odstávky.
Hoci je všetkých šesť reaktorov elektrárne odstavených, stále potrebujú chladenie. Pozorovatelia MAAE, ktorí sa v elektrárni striedajú, zaznamenali v posledných týždňoch zintenzívnenie bojov v jej blízkosti.
Vzhľadom na pretrvávajúce útoky na energetickú infraštruktúre Ukrajiny Grossi avizoval, že experti MAAE uskutočnia ďalšiu previerku tamojších elektrických rozvodní. Tie sú podľa neho kľúčové pre jadrovú bezpečnosť, pretože dodávajú elektrinu na chladenie reaktorov a pre ďalšie základné bezpečnostné systémy.
Rusko i Ukrajina sa opakovane obviňujú z vojenských akcií, ktoré ohrozujú bezpečnosť elektrárne. MAAE má na mieste svoj tím, ktorý monitoruje situáciu.
