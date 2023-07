MAAE: Vypustenie rádioaktívnej vody z Fukušimy do mora je bezpečné

Tokio 4. júla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok oznámila, že plán japonskej vlády vypustiť prefiltrovanú rádioaktívnu odpadovú vodu z atómovej elektrárne Fukušima do mora je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Vypustená odpadová voda z Fukušimy bude mať na ľudí a životné prostredie len zanedbateľné rádioaktívne účinky," povedal šéf MAAE Rafael Grossi v správe pre japonského premiéra Fumia Kišidu.



Japonská vláda plánuje Grossiho správu podrobne preskúmať a následne vydá konečné rozhodnutie, či vypustenie rádioaktívnej vody z elektrárne poškodenej vlnami cunami v roku 2011 do mora povolí. Ak bude Japonsko postupovať podľa plánu, voda sa začne vypúšťať už v priebehu tohto leta.



Čína však hodnotiacu správu MAAE odmietla, keďže podľa nej nemožno dokázať, že "vypúšťanie do mora je najbezpečnejšou a najspoľahlivejšou možnosťou zbavenia sa rádioaktívnej odpadovej vody". Povedala to hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Peking zároveň opätovne vyzval Tokio na zbavenie sa odpadovej vody "vedeckým, bezpečným a transparentným spôsobom".