Vyšetrujú správy o útoku dronov pri jadrovej elektrárni v Záporoží

Viedeň 2. júla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok oznámila, že preveruje správy o možnom útoku dronmi v blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. MAAE na svojej internetovej stránke uviedla, že pri spomínanom útoku boli poškodené vozidlá nachádzajúce sa neďaleko tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



K údajnému útoku šiestimi dronmi došlo podľa operátorov elektrárne v piatok. Incident sa odohral približne 600 metrov od najbližšieho zo šiestich reaktorov Záporožskej elektrárne, tvrdí MAAE.



Tím MAAE podľa vyhlásenia šéfa agentúry Rafaela Grossiho v pondelok navštívil oblasť v blízkosti miesta útoku a našiel tam spálenú trávu a inú obhorenú vegetáciu. Členovia tímu tiež videli - z diaľky - poškodené vozidlo, avšak rozsah škôd nedokázali odhadnúť. Z diaľky nespozorovali ani žiadne pozostatky dronov.



„Ak sa táto správa potvrdí, predstavovalo by to úplne neakceptovateľný útok v blízkosti obrovskej jadrovej elektrárne. Ktokoľvek stojí za takýmto útokom, zahráva sa s ohňom. Okamžite to musí skončiť,“ uviedol Grossi.



Šéf MAAE zároveň varoval, že v blízkosti jadrovej elektrárne lieta príliš veľa dronov, ktoré môžu predstavovať ohrozenie jadrovej bezpečnosti.



Záporožská jadrová elektráreň je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, pričom sa zo zodpovednosti za ne vzájomne obviňujú Rusko a Ukrajina. Všetkých šesť reaktorov tejto elektrárne, ktoré ešte pred vojnou vyrábali približne pätinu elektriny Ukrajiny, je v súčasnosti odstavených.



MAAE od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zohráva ústrednú úlohu pri ochrane a monitorovania stavu a bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární. Agentúra pravidelne posiela tímy odborníkov do oblastí aktívnych reaktorov jadrových elektrární Chmeľnyckyj a Rivne. Od septembra 2022 udržiava stálu prítomnosť v spomínanej Záporožskej jadrovej elektrárni, nad ktorou prevzali ruské sily kontrolu v marci toho istého roku.