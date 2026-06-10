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MAAE vyzvala Irán, aby okamžite poskytol informácie o obohatenom uráne

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Izraelská obrana strieľa na iránske rakety 7. júna 2026. Foto: TASR/AP

MAAE odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent, čo je úroveň blízka hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbrane.

Autor TASR
Viedeň 10. júna (TASR) — Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v stredu na svojom zasadaní vo Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby okamžite poskytol úplné informácie o svojich zásobách obohateného uránu a o jadrových zariadeniach. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.

Rezolúciu predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Podľa dokumentu je „nevyhnutné a naliehavé“, aby Irán „bezodkladne“ poskytol MAAE kompletné údaje o množstvách jadrového materiálu a technické informácie o svojich zariadeniach. MAAE zároveň žiada, aby Teherán umožnil jej inšpektorom potrebný prístup na overenie týchto údajov.

Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, traja boli proti a desať sa zdržalo. Zástupca jedného štátu nehlasoval.

Stála misia Iránu pri MAAE označila na platforme X predloženú rezolúciu za „smiešnu“ a Spojené štáty za „agresora“.

MAAE odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent, čo je úroveň blízka hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbrane. Inšpektori však k tomuto materiálu nemali prístup od 10. júna 2025, keď Izrael uskutočnil prvé útoky na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý opakovane popiera, že by mal v úmysle použiť obohatený urán na výrobu jadrových bômb, spoluprácu s agentúrou OSN následne pozastavil.

V uplynulom štvrťroku Irán povolil iba inšpekciu svojej jadrovej elektrárne pri meste Búšehr. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západné krajiny tvrdia, že prístup a informácie sú kľúčové na posúdenie, či nedošlo k rozptýleniu jadrového materiálu.

Rada guvernérov MAAE vlani v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, aby spolupracoval s jadrovými inšpektormi. Od vypuknutia konfliktu USA a Izraela s Iránom koncom februára Irán síce rokuje s Washingtonom, no odmieta požiadavky na obmedzenie svojho jadrového programu.
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