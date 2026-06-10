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MAAE vyzvala Irán, aby okamžite poskytol informácie o obohatenom uráne
MAAE odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent, čo je úroveň blízka hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbrane.
Autor TASR
Viedeň 10. júna (TASR) — Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v stredu na svojom zasadaní vo Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby okamžite poskytol úplné informácie o svojich zásobách obohateného uránu a o jadrových zariadeniach. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Rezolúciu predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Podľa dokumentu je „nevyhnutné a naliehavé“, aby Irán „bezodkladne“ poskytol MAAE kompletné údaje o množstvách jadrového materiálu a technické informácie o svojich zariadeniach. MAAE zároveň žiada, aby Teherán umožnil jej inšpektorom potrebný prístup na overenie týchto údajov.
Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, traja boli proti a desať sa zdržalo. Zástupca jedného štátu nehlasoval.
Stála misia Iránu pri MAAE označila na platforme X predloženú rezolúciu za „smiešnu“ a Spojené štáty za „agresora“.
MAAE odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent, čo je úroveň blízka hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbrane. Inšpektori však k tomuto materiálu nemali prístup od 10. júna 2025, keď Izrael uskutočnil prvé útoky na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý opakovane popiera, že by mal v úmysle použiť obohatený urán na výrobu jadrových bômb, spoluprácu s agentúrou OSN následne pozastavil.
V uplynulom štvrťroku Irán povolil iba inšpekciu svojej jadrovej elektrárne pri meste Búšehr. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západné krajiny tvrdia, že prístup a informácie sú kľúčové na posúdenie, či nedošlo k rozptýleniu jadrového materiálu.
Rada guvernérov MAAE vlani v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, aby spolupracoval s jadrovými inšpektormi. Od vypuknutia konfliktu USA a Izraela s Iránom koncom februára Irán síce rokuje s Washingtonom, no odmieta požiadavky na obmedzenie svojho jadrového programu.
Rezolúciu predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Podľa dokumentu je „nevyhnutné a naliehavé“, aby Irán „bezodkladne“ poskytol MAAE kompletné údaje o množstvách jadrového materiálu a technické informácie o svojich zariadeniach. MAAE zároveň žiada, aby Teherán umožnil jej inšpektorom potrebný prístup na overenie týchto údajov.
Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, traja boli proti a desať sa zdržalo. Zástupca jedného štátu nehlasoval.
Stála misia Iránu pri MAAE označila na platforme X predloženú rezolúciu za „smiešnu“ a Spojené štáty za „agresora“.
MAAE odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent, čo je úroveň blízka hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbrane. Inšpektori však k tomuto materiálu nemali prístup od 10. júna 2025, keď Izrael uskutočnil prvé útoky na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý opakovane popiera, že by mal v úmysle použiť obohatený urán na výrobu jadrových bômb, spoluprácu s agentúrou OSN následne pozastavil.
V uplynulom štvrťroku Irán povolil iba inšpekciu svojej jadrovej elektrárne pri meste Búšehr. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západné krajiny tvrdia, že prístup a informácie sú kľúčové na posúdenie, či nedošlo k rozptýleniu jadrového materiálu.
Rada guvernérov MAAE vlani v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, aby spolupracoval s jadrovými inšpektormi. Od vypuknutia konfliktu USA a Izraela s Iránom koncom februára Irán síce rokuje s Washingtonom, no odmieta požiadavky na obmedzenie svojho jadrového programu.