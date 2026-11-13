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MAAE vyzýva Irán na obnovenie inšpekcií jadrových zariadení
Pred údermi v júni 2025 Irán podľa MAAE disponoval približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent.
Autor TASR
Viedeň 13. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyzvala Irán, aby podnikol „postupné kroky“ k obnoveniu inšpekcií dôležitých jadrových zariadení v krajine. MAAE v správe, do ktorej nahliadla agentúra AFP, označila tento krok za rozhodujúci, informuje TASR.
MAAE nemá prístup k iránskym jadrovým zariadeniam od 12-dňovej vojny, ktorú proti Teheránu viedli Izrael a USA v júni 2025 a pri ktorej zaútočili okrem iného aj na jadrové zariadenia krajiny. Tieto objekty však utrpeli zásah aj počas súčasnej vojny na Blízkom východe.
V správe, o ktorej sa bude diskutovať na nadchádzajúcom zasadnutí Rady guvernérov MAAE, sa konštatuje, že je „rozhodujúce“, aby táto dozorná agentúra OSN mohla „bez ďalšieho odkladu vykonávať kontrolnú činnosť v Iráne“.
„Generálny riaditeľ vyzýva Irán, aby zvážil technické a postupné opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre návrat inšpektorov agentúry do Iránu,“ uvádza sa v správe. „Takéto kroky by mohli viesť k uplatňovaniu bezpečnostných opatrení v Iráne a zároveň prispieť k vytvoreniu atmosféry budovania dôvery, ktorá by viedla k širšej dohode,“ zdôraznila agentúra.
Inšpektori MAAE mohli v septembri navštíviť iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no k ostatným zariadeniam prístup nemali. Agentúra „uznala, že vojenské útoky na iránske jadrové zariadenia a objekty vytvorili bezprecedentnú situáciu“. V dôsledku nedostatočnej spolupráce však „agentúra nedokázala potvrdiť, či nedošlo k odklonu od mierových jadrových činností v Iráne“, uvádza sa v správe.
„Agentúre chýbajú informácie... o jadrom materiáli a prístup k zariadeniam na ich overenie, čo predstavuje vážny dôvod na obavy,“ uviedla MAAE a podotkla, že situáciu je potrebné čo najskôr napraviť.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v septembri nahlásila Irán Bezpečnostnej rade OSN prvýkrát za 20 rokov pre neplnenie jeho záväzkov informovať o jadrových aktivitách.
Pred údermi v júni 2025 Irán podľa MAAE disponoval približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent. Odvtedy je však stav týchto zásob neistý. Irán ale dlhodobo popiera, že by sa snažil vyvinúť jadrové zbrane.
MAAE nemá prístup k iránskym jadrovým zariadeniam od 12-dňovej vojny, ktorú proti Teheránu viedli Izrael a USA v júni 2025 a pri ktorej zaútočili okrem iného aj na jadrové zariadenia krajiny. Tieto objekty však utrpeli zásah aj počas súčasnej vojny na Blízkom východe.
V správe, o ktorej sa bude diskutovať na nadchádzajúcom zasadnutí Rady guvernérov MAAE, sa konštatuje, že je „rozhodujúce“, aby táto dozorná agentúra OSN mohla „bez ďalšieho odkladu vykonávať kontrolnú činnosť v Iráne“.
„Generálny riaditeľ vyzýva Irán, aby zvážil technické a postupné opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre návrat inšpektorov agentúry do Iránu,“ uvádza sa v správe. „Takéto kroky by mohli viesť k uplatňovaniu bezpečnostných opatrení v Iráne a zároveň prispieť k vytvoreniu atmosféry budovania dôvery, ktorá by viedla k širšej dohode,“ zdôraznila agentúra.
Inšpektori MAAE mohli v septembri navštíviť iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no k ostatným zariadeniam prístup nemali. Agentúra „uznala, že vojenské útoky na iránske jadrové zariadenia a objekty vytvorili bezprecedentnú situáciu“. V dôsledku nedostatočnej spolupráce však „agentúra nedokázala potvrdiť, či nedošlo k odklonu od mierových jadrových činností v Iráne“, uvádza sa v správe.
„Agentúre chýbajú informácie... o jadrom materiáli a prístup k zariadeniam na ich overenie, čo predstavuje vážny dôvod na obavy,“ uviedla MAAE a podotkla, že situáciu je potrebné čo najskôr napraviť.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v septembri nahlásila Irán Bezpečnostnej rade OSN prvýkrát za 20 rokov pre neplnenie jeho záväzkov informovať o jadrových aktivitách.
Pred údermi v júni 2025 Irán podľa MAAE disponoval približne 440 kilogramami uránu obohateného na 60 percent. Odvtedy je však stav týchto zásob neistý. Irán ale dlhodobo popiera, že by sa snažil vyvinúť jadrové zbrane.