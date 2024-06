MAAE vyzýva zastaviť útoky na mesto pri Záporožskej elektrárni

Viedeň 24. júna (TASR) - Jadrový dozorný orgán OSN v nedeľu vyzval na zastavenie útokov na Enerhodar, mesto neďaleko Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). K výzve došlo po tom, ako minulý týždeň dronové nálety zasiahli dve elektrické rozvodne pre túto oblasť. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Ruskom dosadení predstavitelia ZAES obvinili Ukrajinu z dvoch útokov bezpilotných lietadiel, pri ktorých bola zničená jedna rozvodňa, poškodená druhá a na určitý čas sa prerušila dodávka elektriny pre obyvateľov.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi sa nezmienil o Ukrajine a uviedol, že incidenty nemajú žiadny vplyv na prevádzku ZAES. Povedal však, že útoky musia prestať.



"Ktokoľvek za tým stojí, musí to zastaviť. Používanie dronov proti elektrárni a jej okoliu je čoraz častejšie. Je to úplne neprijateľné a je to v rozpore s bezpečnostnými piliermi a konkrétnymi zásadami, ktoré boli jednomyseľne prijaté," uviedol Grossi vo vyhlásení na webovej stránke MAAE.



Dodal, že v meste Enerhodar, ktoré sa nachádza niekoľko kilometrov od elektrárne, bola na 16 hodín prerušená dodávka elektrickej energie. Ani jeden z útokov, ku ktorým došlo v stredu a v piatok, však nemal žiadny vplyv na elektrické vedenie, ktoré jadrová elektráreň využíva na svoju prevádzku.



Vedenie ZAES uviedlo, že niektoré "infraštruktúrne zariadenia" vrátane dopravného oddelenia zaznamenali poruchy, ale opatrenia jadrovej bezpečnosti zostali plne funkčné. Ukrajinskí predstavitelia sa k incidentom nevyjadrili.



Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej útoky ukázali, že Ukrajina nedbá na jadrovú bezpečnosť.



Ruské jednotky obsadili ZAES už v prvých dňoch invázie vo februári 2022, odvtedy sa Moskva a Kyjev pravidelne vzájomne obviňujú z ohrozovania bezpečnosti v okolí elektrárne. Tá v súčasnosti nevyrába žiadnu elektrickú energiu.



MAAE má v elektrárni svojich inšpektorov.



Rusko počas prvej zimy konfliktu masovo útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a v marci tohto roku obnovilo dlhú sériu útokov. Kyjev tvrdí, že nová vlna útokov vyradila polovicu jeho kapacít vyrábajúcich energiu.