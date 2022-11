MAAE začala inšpekcie týkajúce sa ruských tvrdení o špinavej bombe

Viedeň 31. októbra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začala na Ukrajine nezávislé overovanie ruských tvrdení o tom, že Kyjev pripravuje použitie tzv. "špinavej bomby".



Inšpektori MAAE už "začali - a čoskoro sa skončia "verifikačné aktivity v dvoch lokalitách na Ukrajine," uvádza sa vo vyhlásení tejto dozornej jadrovej agentúry OSN.



Inšpekcie sa konajú na základe písomnej žiadosti ukrajinskej vlády a verejne ich požadoval aj šéf Kremľa Vladimir Putin, píše agentúra AFP.



Šéf MAAE Rafael Grossi prisľúbil, že predbežné zistenia inšpektorov budú zverejnené ešte v priebehu tohto týždňa.



Rusko začalo nedávno vyhlasovať, že sa Ukrajina zrejme chystá na svojom vlastnom území použiť tzv. špinavú bombu, teda konvenčnú nálož s prímesou rádioaktívneho materiálu. Západné krajiny odmietli ruské tvrdenia ako úplne nepodložené a zavádzajúce.



Podľa vojenských expertov by použitie takejto bomby na ukrajinskom území nedávalo z pohľadu Kyjeva žiaden zmysel.



Šéf MAAE prisľúbil, že inšpektori agentúry v dvoch bližšie nešpecifikovaných ukrajinských lokalitách preskúmajú, či tam nedochádza k nedeklarovanej výrobe, spracovaniu či zneužitiu jadrového materiálu.



MAAE uviedla, že jej experti len pred zhruba mesiacom skontrolovali jednu z dvoch lokalít, ktoré Rusko spomína v súvislosti s vývojom takzvanej špinavej bomby. Inšpektori v objekte nezistili žiadnu nedeklarovanú aktivitu ani materiál.



Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by Moskva mohla "ospravedlniť" použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti byť ohrozená postupujúcou ukrajinskou protiofenzívou na východe a juhu Ukrajiny.