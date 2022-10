MAAE: Zadržiavaného riaditeľa Záporožskej elektrárne prepustili

Viedeň/Kyjev 3. októbra (TASR) - Generálneho riaditeľa ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) Ihora Murašova prepustili po tom, ako ho v piatok zadržala ruská vojenská hliadka. Uviedol to v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú agentúru (MAAE) Rafael Grossi. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Vítam prepustenie generálneho riaditeľa ukrajinskej jadrovej elektrárne v Záporoží Ihora Murašova. Bolo mi potvrdené, že Murašov sa bezpečne vrátil k svojej rodine," uviedol Grossi na sociálnej sieti Twitter.



Ako uviedla MAAE v sobotu, Rusko ju informovalo, že Murašov bol "dočasne zadržaný, aby zodpovedal nejaké otázky". Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom, ktorý najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe prevádzkuje, vyhlásil, že Murašova zadržali okolo 16.00 h miestneho času, keď sa vracal z elektrárne do priľahlého mesta Enerhodar.



"Zastavili auto a so zaviazanými očami ho odviezli neznámym smerom. V súčasnosti nemáme nijaké informácie o mieste pobytu Ihora Murašova a jeho osude," uvádzala agentúra vo vyhlásení.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení obvinilo Rusko z ďalšieho "aktu štátneho terorizmu" a vážneho porušenia medzinárodného práva.



Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú od marca ruské invázne sily, pracuje tam však ukrajinský personál. Kyjev tvrdí, že Rusi v jej areáli sústredili ťažkú vojenskú techniku. Elektráreň sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina.



Záporožská oblasť je jedným zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko v piatok oficiálne anektovalo. Kyjev a Západ označili tento krok za nelegitímny a protirečiaci medzinárodnému právu. Neuznali ani takzvané referendá na okupovaných územiach Ukrajiny, ktoré anexii predchádzali.