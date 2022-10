MAAE: Záporožská elektráreň bola opäť odpojená od siete

Kyjev 12. októbra (TASR) - Záporožská atómová elektráreň (ZAES) na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské jednotky, znova prišla o napojenie na vonkajší zdroj energie. V stredu o tom informoval šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR správu prevzala z agentúry AP a denníka The Guardian.



Grossi uviedol, že odborníci prítomní v ZAES zaznamenali kompletnú stratu vonkajšieho zdroja energie už druhý raz v priebehu piatich dní. Energiu na zaistenie jadrovej bezpečnosti teraz produkujú tamojšie záložné dieselové generátory.



Šéf MAAE zároveň označil stratu napojenia na vonkajšie zdroje energie za "mimoriadne znepokojujúcu" a vyzval na vytvorenie bezpečnej zóny v okolí elektrárne.



Moskvou dosadený šéf Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij vyhlásil, že bezpečnú zónu okolo ZAES sa nepodarí vytvoriť, kým "nebude frontová línia vzdialená minimálne 100 kilometrov, inak to je riskantné", píše denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na ruskú agentúru RIA Novosti.



Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom v aplikácii Telegram uviedol, že ruské jednotky odmietajú vpustiť do areálu elektrárne konvoj nákladných áut vezúcich palivo potrebné na prevádzku záložných generátorov. The Guardian však pripomína, že toto tvrdenie sa mu bezprostredne nepodarilo overiť.



Záporožská jadrová elektráreň na juhu Ukrajiny je najväčšou svojho druhu v Európe a začiatkom marca ju obsadili ruské vojská. ZAES bola odvtedy opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy zo vzniku jadrovej katastrofy, sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva. Grossi preto v auguste viedol v ZAES medzinárodný tím inšpektorov, aby MAAE priamo na mieste zistila skutkový stav.