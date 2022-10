MAAE: Záporožská jadrová elektráreň je opäť zapojená do siete

Viedeň 9. októbra (TASR) - Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je opäť zapojená do elektrickej siete. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na nedeľňajšie oznámenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).



Šéf MAAE Rafael Grossi v nedeľu na Twitteri napísal, že tím MAAE v Záporoží potvrdil obnovenie napojenia elektrárne na vonkajší zdroj. Označil to za "dočasnú úľavu počas stále neudržateľnej situácie".



MAAE v sobotu oznámila, že táto elektráreň v dôsledku ostreľovania znova prišla o napojenie na vonkajší zdroj energie.



Šesť reaktorov tejto elektrárne je odstavených, závod však stále potrebuje elektrickú energiu na udržiavanie dôležitých funkcií v oblasti bezpečnosti vrátane chladenia, píše AFP.



ZAES na juhu Ukrajiny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Závod od marca okupujú ruské sily, stále tam však pracuje ukrajinský personál. Elektráreň sa nachádza v blízkosti frontovej línie a opakovane sa stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina. To vyvolalo obavy z možnej jadrovej katastrofy.