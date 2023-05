MAAE: Zásoby uránu v Iráne 23-krát presahujú limit dohodnutý v 2015

Viedeň 31. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu upozornila, že odhadované zásoby obohateného uránu v Iráne viac než 23-krát presiahli limit dohodnutý medzi Teheránom a svetovými mocnosťami v roku 2015, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Na základe dôvernej správy MAAE, do ktorej mala AFP možnosť nahliadnuť, sa celkové zásoby obohateného uránu v Iráne k 13. máju odhadujú na 4,744,5 kilogramu. Limit v jadrovej dohode z roku 2015 je pritom stanovený na 202,8 kilogramu.



Generálny riaditeľ MAAE Rafaello Grossi upozornil, že Irán má teraz dostatočné množstvo uránu na výrobu "niekoľkých" bômb, na vybudovanie zbrane a jej potenciálne zmenšenie s cieľom umiestniť ju na raketu by však bolo zrejme potrebných niekoľko mesiacov, píše agentúra AP.



V dôvernej štvrťročnej správe MAAE so sídlom vo Viedni sa okrem iného uvádza aj to, že Irán zodpovedal jej otázky týkajúce sa častíc vysokoobahateného uránu nájdených v jeho podzemnom komplexe Fordo, dodáva AP.



MAAE v správe ďalej uviedla, že bude inštalovať nové kamery do iránskych závodov určených na výrobu častí centrifúg využívaných na obohacovanie uránu v meste Isfahán.