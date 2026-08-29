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MAAE žiada prímerie na opravu vedenia do Záporožskej elektrárne
Záporožská elektráreň so šiestimi reaktormi je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe.
Autor TASR
Viedeň 29. augusta (TASR) - Dodávky elektriny do ruskom okupovanej ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine sú kriticky ohrozené, keďže zásoby paliva pre jej núdzové generátory sa míňajú, upozornila v sobotu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Elektráreň je v súčasnosti bez externého napájania už viac než týždeň a je odkázaná na naftové generátory, uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Podľa správ boli zásoby nafty dočasne dostatočné len na desať dní, kým tento týždeň nedoručili externe niekoľko desiatok ton paliva.
„Súčasná situácia opäť ukazuje, prečo sú spoľahlivé externé napájanie a bezpečné zásobovacie trasy nevyhnutné pre jadrovú bezpečnosť a ochranu,“ vyhlásil Grossi. Varoval tiež, že bez obnovenia externého napájania alebo dodatočných dodávok nafty v blízkej budúcnosti „by elektráreň mohla čeliť úplnému výpadku prúdu (tzv. station blackout) približne do desiatich dní“.
MAAE údajne pracuje na zriadení zóny pre lokálne prímerie, aby umožnila opravu kľúčového elektrického vedenia, píše AFP. Ak by boli tieto opravy úspešné, obnovilo by sa externé napájanie jadrovej elektrárne.
Záporožská elektráreň so šiestimi reaktormi je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Pod ruskú kontrolu sa dostala krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022 a odvtedy bola viackrát zasiahnutá. Reaktory sú odstavené, no stále sa musia chladiť. MAAE má na mieste stály tím, ktorý situáciu monitoruje.
Elektráreň je v súčasnosti bez externého napájania už viac než týždeň a je odkázaná na naftové generátory, uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Podľa správ boli zásoby nafty dočasne dostatočné len na desať dní, kým tento týždeň nedoručili externe niekoľko desiatok ton paliva.
„Súčasná situácia opäť ukazuje, prečo sú spoľahlivé externé napájanie a bezpečné zásobovacie trasy nevyhnutné pre jadrovú bezpečnosť a ochranu,“ vyhlásil Grossi. Varoval tiež, že bez obnovenia externého napájania alebo dodatočných dodávok nafty v blízkej budúcnosti „by elektráreň mohla čeliť úplnému výpadku prúdu (tzv. station blackout) približne do desiatich dní“.
MAAE údajne pracuje na zriadení zóny pre lokálne prímerie, aby umožnila opravu kľúčového elektrického vedenia, píše AFP. Ak by boli tieto opravy úspešné, obnovilo by sa externé napájanie jadrovej elektrárne.
Záporožská elektráreň so šiestimi reaktormi je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Pod ruskú kontrolu sa dostala krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022 a odvtedy bola viackrát zasiahnutá. Reaktory sú odstavené, no stále sa musia chladiť. MAAE má na mieste stály tím, ktorý situáciu monitoruje.