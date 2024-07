MAAE zvolala po ruskom útoku kyjevskú nemocnicu mimoriadne zasadnutie

Viedeň 10. júla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zvolala na žiadosť Kyjeva na piatok mimoriadne zasadnutie. Došlo k tomu po ruskom útoku, pri ktorom bola v pondelok zničená najväčšia ukrajinská detská nemocnica Ochmatdyt v Kyjeve vybavená aj radiačnými zariadeniami určenými na onkologickú liečbu. Vyplýva to z dôverného dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra AFP.



Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko požiadal už v pondelok o mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov MAAE. Uviedol, že zasiahnutá nemocnica Ochmatdyt dostávala od MAAE v rámci programov technickej spolupráce vybavenie a technickú pomoc, pričom vlastnila aj "27 zdrojov ionizujúceho žiarenia" určených na liečbu rakoviny.



Haluščenko v tejto súvislosti informoval, že pondelkový ruský raketový útok "nie len, že ohrozil životy, ale predstavoval aj hrubé porušenie základných zásad a hodnôt MAAE", a je podkopaním samotných základov medzinárodnej jadrovej bezpečnosti.



Mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov MAAE sa uskutoční v piatok o 10.00 h SELČ v sídle tejto agentúry OSN vo Viedni, oznámil podľa AFP diplomatom úradujúci šéf tejto rady guvernérov Holger Martinsen.



Rada guvernérov MAAE je zložená zo zástupcov 35 štátov a zvyčajne sa stretáva každé tri mesiace, no môže byť zvolaná aj na žiadosť niektorého z členských štátov.