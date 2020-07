Zvýšená rádioaktivita na severe Európy nepredstavuje riziko

Viedeň 3. júla (TASR) – Mierne zvýšený stupeň rádioaktivity, ktorý minulý týždeň zaznamenali v severnej Európe, bol pravdepodobne spôsobený reaktorom jadrovej elektrárne. Dnes o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE).



MAAE zdôraznila, že tento stupeň nepredstavuje pre ľudí ani životné prostredie žiadne riziko. Zatiaľ však nevedia identifikovať elektráreň, do ktorej tento reaktor patrí.



Podľa jedného inštitútu v Holandsku sa reaktor nachádza na západe Ruska. Operátor ruských jadrových elektrární Rosenergoatom však odmietol akúkoľvek nehodu vo svojich dvoch elektrárňach.



Druhá teória označuje za zdroj spálené drevo v Lotyšsku, ktoré bolo ešte stále kontaminované radiáciou spôsobenou výbuchom jadrového reaktoru v Černobyli. Jedna francúzska mimovládna organizácia zavrhla túto teóriu na základe rozdielnych izotopov, ktoré boli zistené.



Zvýšenú rádioaktivitu nameralo Fínsko a Švédsko. Organizácia MAAE so sídlom vo Viedni však oznámila, že 40 krajín, vrátane Ruska, nezaznamenali žiadne výkyvy.



„Je nepravdepodobné, že situácia súvisí s nesprávnym narábaním so zdrojom rádioaktivity, s nádržou s vyhoreným palivom alebo s radiáciou, ktorá sa môže používať v priemyselnom odvetí alebo medicíne," informovala MAAE.