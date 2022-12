MAAE zvýši úsilie na monitorovanie zbrojného programu KĽDR

Soul 15. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok uviedol, že jeho organizácia sa bude usilovať o posilnenie svojich kapacít na overovanie jadrových aktivít Severnej Kórey a jej zbrojného programu.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá podľa agentúry TASR uviedla, že Grossi to vyhlásil v Soule, kam pricestoval v stredu na svoju vôbec prvú návštevu v tejto ázijskej krajine od svojho nástupu do funkcie v roku 2019.



Vo štvrtok sa Grossi v Soule stretol s juhokórejským ministrom zahraničných vecí Pak Činom, ktorý ocenil "vytrvalé úsilie MAAE presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vrátila k medzinárodnému režimu nešírenia jadrových zbraní."



Podľa vyhlásenia juhokórejského rezortu diplomacie Pak dodal, že Južná Kórea bude ešte intenzívnejšie koordinovať svoje kroky s MAAE, a to v snahe dosiahnuť denuklearizáciu Severnej Kórey.



Grossi informoval, že MAAE sa bude usilovať zvýšiť povedomie členských štátov OSN o závažnosti jadrového programu Severnej Kórey a zároveň sa bude snažiť posilniť kapacity na overovanie jej jadrových aktivít.



Obavy z jadrového arzenálu Severnej Kórey v posledných mesiacoch vzrástli, keď v rekordnom tempe otestovala rakety schopné niesť jadrové zbrane a pohrozila aj použitím jadrových zbraní.



Juhokórejskí a americkí predstavitelia už niekoľko mesiacov tvrdia, že Severná Kórea je pripravená vykonať svoj prvý jadrový test za posledných päť rokov.



Aj Grossi koncom októbra informoval, že MAAE zaznamenala prípravy Severnej Kórey na jadrový test. Konštatoval vtedy, že v prípade jeho uskutočnenia "by bolo ďalšie potvrdenie (existencie) programu, ktorý napreduje spôsobom, ktorý je neuveriteľne znepokojujúci".



MAAE nemá prístup do severokórejských jadrových zariadení od roku 2009, keď Pchjongjang z KĽDR vyhostil inšpektorov MAAE. MAAE dodala, že na monitorovanie vývoja severokórejského jadrového programu využíva satelitné snímky a informácie z otvorených zdrojov.