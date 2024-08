MAAE:Ukrajina pre ruské útoky dočasne odstavila štyri jadrové reaktory

Kyjev/Viedeň 30. augusta (TASR) – Vzhľadom na ruský vzdušný úder musela Ukrajina tento týždeň dočasne odstaviť štyri jadrové reaktory. Vyplýva to z listu, ktorý ukrajinská vláda zaslala Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Napísala to v noci na piatok agentúra DPA, píše TASR.



MAAE na žiadosť Ukrajiny list zverejnila, no k záležitosti sa zatiaľ priamo nevyjadrila.



Podľa listu došlo k odstávke v pondelok ráno počas mohutných ruských vzdušných úderov. Od siete odpojili reaktory 1, 3 a 4 Rivnenskej jadrovej elektrárne na severozápade Ukrajiny. V dôsledku toho zvýšili výkon Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne v Mykolajivskej oblasti, z dôvodu kolísania napätia v sieti potom popoludní odstavili tretí blok tejto elektrárne.



"Som veľmi znepokojený rastúcou zraniteľnosťou ukrajinskej energetickej infraštruktúry a potenciálnymi dôsledkami, ktoré to môže mať na bezpečnosť aktívnych jadrových elektrární na Ukrajine," uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.



Grossi plánuje budúci týždeň cestovať na Ukrajinu, aby tam viedol rozhovory na vysokej úrovni a posúdil situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú okupuje Rusko a ktorá je v stave tzv. studenej odstávky.



"Moje posolstvo počas tejto tragickej vojny je jasné a zreteľné: za každú cenu sa musí zabrániť jadrovej nehode a jadrové elektrárne nesmú byť nikdy terčom útoku," uviedol Grossi. "Následky by mohli byť katastrofálne a nikto by nič nepriniesli. Som stále odhodlaný urobiť všetko, čo je v mojich silách, na ochranu jadrovej bezpečnosti, kým budú boje pokračovať," dodal.