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MAAE:Vonkajšie napájanie Záporožskej jadrovej elektrárne bolo obnovené
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v blízkosti zariadenia.
Autor TASR
Viedeň 7. júna (TASR) - Kľúčové elektrické vedenie v Záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny je opäť v prevádzke. V nedeľu to oznámila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) citovaná agentúrou DPA, píše TASR.
„Dodávky elektriny z vonkajšej siete boli v Záporožskej jadrovej elektrárni obnovené dnes ráno po 15-hodinovom výpadku, počas ktorého sa elektráreň musela pri napájaní systémov chladenia svojich šiestich odstavených reaktorov spoliehať na núdzové dieselové generátory,“ uviedla MAAE v príspevku na sociálnej sieti X.
MAAE citovala svojho generálneho riaditeľa Rafaela Grossiho, podľa ktorého išlo o jeden z najdlhších výpadkov externého napájania a celkovo o 18. takýto incident od začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou vo februári 2022.
Grossi uviedol, že tento výpadok poukazuje na krehkosť elektrickej siete a na potrebu urýchlene vykonať plánované opravy elektrického vedenia pod ochranou prímeria sprostredkovaného MAAE.
Toto „lokalizované prímerie“, ktoré medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovala MAAE s cieľom umožniť opravy, začalo platiť v piatok 5. júna.
Podľa agentúry bolo obnovenie prevádzky elektrického vedenia nevyhnutné na zníženie rizika jadrovej havárie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Má šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov.
Ruské jednotky túto elektráreň obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je naďalej potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v blízkosti zariadenia. Zo zodpovednosti ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.
„Dodávky elektriny z vonkajšej siete boli v Záporožskej jadrovej elektrárni obnovené dnes ráno po 15-hodinovom výpadku, počas ktorého sa elektráreň musela pri napájaní systémov chladenia svojich šiestich odstavených reaktorov spoliehať na núdzové dieselové generátory,“ uviedla MAAE v príspevku na sociálnej sieti X.
MAAE citovala svojho generálneho riaditeľa Rafaela Grossiho, podľa ktorého išlo o jeden z najdlhších výpadkov externého napájania a celkovo o 18. takýto incident od začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou vo februári 2022.
Grossi uviedol, že tento výpadok poukazuje na krehkosť elektrickej siete a na potrebu urýchlene vykonať plánované opravy elektrického vedenia pod ochranou prímeria sprostredkovaného MAAE.
Toto „lokalizované prímerie“, ktoré medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovala MAAE s cieľom umožniť opravy, začalo platiť v piatok 5. júna.
Podľa agentúry bolo obnovenie prevádzky elektrického vedenia nevyhnutné na zníženie rizika jadrovej havárie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Má šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov.
Ruské jednotky túto elektráreň obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je naďalej potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v blízkosti zariadenia. Zo zodpovednosti ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.