Maariv: Vláda by sa rozpadla, keby nesúhlasí s obsadením mesta Gaza

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovorí počas tlačovej konferencie v Jeruzaleme v nedeľu 10. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Gaza 23. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si uvedomuje, že keby neschválil plán na obsadenie mesta Gaza, jeho vláda by padla, uviedli pre izraelský denník Maariv zdroje z izraelskej armády. Podľa najnovšieho prieskumu denníka až 62 percent verejnosti verí, že súčasná vláda stratila dôveru väčšiny obyvateľstva. TASR o tom informuje na základe televízie Sky News a portálu The Times of Israel (TOI).

„Netanjahu chápe, že bez (operácie v meste Gaza) nemôže udržať svoju vládu – tá by sa rozpadla,“ uviedol pre Maariv zdroj z oblasti obrany. Vojenský plán na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve schválil izraelský rezort obrany v stredu a odobril tiež povolanie približne 60.000 záložníkov. Izraelská armáda inváziu začala ešte v ten istý deň.

Prieskum denníka Maariv - vykonaný v stredu a vo štvrtok - položil viac ako 500 respondentom otázku, či si myslia, že izraelská vláda má v súčasnosti dôveru národa. Len 27 percent súhlasilo a 46 percent verí, že by mala podpísať komplexnú dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy.

Arabská spravodajská televízia al-Džazíra informovala, že podľa zdravotníkov v palestínskej enkláve zomrelo pri izraelských útokoch od sobotného skorého ráno najmenej 37 ľudí vrátane niekoľkých detí.

Ministerstvo zdravotníctva pod správou militantného hnutia Hamas podľa Sky News uviedlo, že v priebehu posledných 24 hodín zomrelo v Pásme Gazy ďalších osem ľudí na podvýživu. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) len v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.
