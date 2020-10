Maas a Guterres kritizovali nedodržiavanie zbrojného embarga voči Líby

Berlín/New York 5. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v pondelok "opatrný optimizmus", čo sa týka perspektívy urovnania konfliktu v Líbyi. Informovala o tom agentúra DPA.



"Existuje dôvod na opatrný optimizmus - stále viac badáme náznaky zmeny od militaristickej k politickej logike," povedal Maas po videokonferencii OSN o Líbyi, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z 23 krajín a medzinárodných organizácií.



"Veríme, že teraz sa otvorilo okno, v ktorom sa mnoho vecí, čo predtým neboli možné, stalo možnými. Myslím si, že sa toho musíme chytiť," dodal Maas.



Šéf nemeckej diplomacie však kritizoval pretrvávajúci vývoz zbraní a vysielanie zahraničných žoldnierov do Líbye. Pretrvávajúce porušovanie zbrojného embarga Bezpečnostnej rady OSN voči Líbyi označil za škandalózne generálny tajomník OSN António Guterres.



V januári sa v Berlíne konala konferencia o Líbyi, kde sa kancelárke Angele Merkelovej podarilo za rokovací stôl posadiť takmer všetky štáty, ktoré zbraňami a bojovníkmi podporujú konflikt v Líbyi - medzi inými Rusko, Turecko, Spojené arabské emiráty a Egypt, pripomenula DPA. K presadeniu dohodnutého zbrojného embarga však dodnes nedošlo.



Guterres v tejto súvislosti uviedol, že záväzky prijaté v Berlíne sa "musia dodržiavať a implementovať". "To zahŕňa plné a bezpodmienečné implementovanie zbrojného embarga Bezpečnostnej rady (OSN). To, že dochádza k porušovaniu tohto embarga, je škandál a spochybňuje to základný záväzok všetkých zúčastnených k uzavretiu mieru," dodal. Dodávky zbraní zo zahraničia či iná vojenská podpora "musia okamžite skončiť".



Líbya zažíva už takmer desaťročie chaosu, a to od roku 2011, keď povstanie podporované Severoatlantickou alianciou (NATO) zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, ktorého počas povstania aj zabili.