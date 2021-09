Maas a nový šéf iránskej diplomacie hovorili o jadrovom programe Iránu

Berlín/Teherán 3. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok telefonoval so svojím iránskym rezortným kolegom Hosejnom Amirom-Abdollahianom, ktorý do funkcie nastúpil len prednedávnom. Ako informovala agentúra DPA, hovorili najmä o iránskom jadrovom programe.



Irán je podľa vyhlásenia nemeckého rezortu diplomacie pripravený rozšíriť svoju spoluprácu s Nemeckom vo všetkých oblastiach.



"Sme naklonení vyjednávaniam o jadrovej dohode, ale iba ak povedú k zrušeniu sankcií zo strany USA a k realizácii legitímnych iránskych požiadaviek," uviedol Amir-Abdollahian.



Rokovania o iránskom jadrovom programe medzi Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA, ktoré sa uskutočnili od apríla tohto roku, boli prerušené v polovici júna pre iránske prezidentské voľby a zmenu vlády.



Tieto rokovania by čoskoro mali byť obnovené s novým iránskym vyjednávacím tímom. Podľa Amira-Abdollahiana však sformovanie tohto tímu môže trvať ešte ďalšie dva alebo tri mesiace.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 vo Viedni s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) -, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



Dohoda však bola narušená po tom, ako v roku 2018 bývalý americký prezident Donald Trump svoju krajinu z tejto dohody vyňal a USA voči Iránu zaviedli sankcie. Irán odvtedy často dohodu porušuje. Nemecko spolu s ďalšími svetovými mocnosťami sa preto usilujú o obnovenie tejto dohody a o to, aby sa k nej Irán a USA vrátili, vysvetlila DPA.