Maas je v karanténe, koronavírusom sa nakazil jeho ochrankár

Berlín 23. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas je v karanténe po tom, ako sa u jedného z jeho ochrankárov potvrdila nákaza novým druhom koronavírusu. Oznámilo to v utorok nemecké ministerstvo zahraničných vecí, informuje DPA.



Ministerstvo však zároveň uviedlo, že Maasa od pozitívneho testu ochrankára už raz na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 otestovali a tento jeho prvý test bol negatívny.



Maas sa v pondelok stretol v Bruseli so svojimi rezortnými kolegami z členských štátoch EÚ aj s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou.



Minister zahraničia nie je prvým členom nemeckej vlády, ktorý musel ísť od začiatku pandémie do karantény.



Kancelárka Angela Merkelová strávila v marci v domácej izolácii dva týždne po tom, ako prišla do styku s lekárom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Výsledky jej testov boli negatívne.