Maas je znepokojený ruskými jadrovými zbraňami blízko hraníc

Nemecký minister zahraničných vecí Maas upozornil, že cieľ zbaviť svet jadrových zbraní sa dostáva čoraz viac do ústrania.

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril znepokojenie nad rozmiestnením ruských jadrových zbraní v blízkosti iných európskych krajín. Urobil tak v súvislosti so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorá zrejme prestane platiť 2. augusta, uviedla agentúra DPA na základe vyjadrení zverejnených vo štvrtok mediálnou skupinou RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).



"Napriek všetkým apelom a ponukám na dialóg odmieta Rusko zničenie systémov odporujúcich tejto zmluve a navyše rozmiestnilo v našom susedstve najmodernejšie jadrové zbrane. Nám Európanom to robí veľké starosti," napísal Maas vo svojom príspevku.



"Ak nezastavíme rozpad celosvetovej architektúry kontroly zbrojenia, bude to mať vážne následky - pre našu bezpečnosť a mier v celom svete," dodal minister.



Maas upozornil, že cieľ zbaviť svet jadrových zbraní sa dostáva čoraz viac do ústrania. "A keď sa zajtra zobudíme, bude jedna z najúspešnejších zmlúv o odzbrojení všetkých čias minulosťou," konštatoval.



Zmluva INF, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazuje okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500-5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.



Rusko i Spojené štáty plnenie INF tento rok pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania.



Washington avizoval, že od INF definitívne odstúpi 2. augusta, ak Rusko dovtedy nezlikviduje svoj nový raketový systém. Ruský prezident Vladimir Putin 3. júla podpísal zákon o pozastavení plnenia zmluvy INF zo strany Moskvy. Rusko tento krok oznámilo 2. februára po tom, ako tak koncom januára urobili aj Spojené štáty.